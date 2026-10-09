Грабят билетите за ЦСКА - Монако

Привържениците на ЦСКА закупиха близо 10 000 билета за първото домакинство в основната фаза на Лигата на конференциите срещу Монако.

Срещата с монегаските ще се играе на 15 октомври от 19.45 часа на Националния стадион "Васил Левски".

Пропуските за двубоя бяха пуснати в продажба онлайн вчера и за малко повече от 24 часа "червените" привърженици изкупиха 8997 талона, сочи справка на сайта cskaonly.com.

В продажба са пуснати общо 27 759 места, като вече са заети близо 33 процента от наличния капацитет.

От 12 октомври билети ще се предлагат и на касите на Националния стадион, както и в официалния магазин на ЦСКА.

Цените са между 15 и 40 евро в зависимост от сектора.