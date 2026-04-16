Готвят звезден трансфер в Левски

Новината, че Левски ще търси перли в Нигерия, е довела и до други предложения към „сините“ за играчи от тази страна. Вчера стана ясно, че на „Герена“ е бил препоръчан Давид Акинтола от Арда.

Неговият договор изтича през лятото, а до този момент не се е разбрал за нов. Нигериецът е на 25 години. Той може да играе като централен защитник и дефанзивен халф, пише „Мач Телеграф“.

През настоящото първенство Акинтола има 22 мача за Арда в елита, но едва в 10 от тях е започнал като титуляр. Твърде малко за футболист, който се цели в трансфер в отбор като Левски.

Иначе „сините“ стартираха мисията си в Нигерия за търсенето на таланти там. Както е известно, скаутите на школата Владимир Гаджев и Георги Сърмов поемат за африканската страна по покана на роден специалист. Те обаче ще гледат там предимно футболисти, които могат да свършат работа в първия отбор на Левски, защото привличането на млади играчи е сериозна Одисея.

