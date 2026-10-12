Гонзо каза кой ще е селекционер на България

Президентът на БФС Георги Иванов анонсира, че чужденец ще бъде следващият национален селекционер. Това се случи на пресконференция след днешното заседание на Изпълнителния комитет на централата.

Атанас Рибарски ще остане начело и за ноемврийските мачове от Лигата на нациите срещу Исландия и Естония. На 13 ноември България посреща Исландия на стадион "Христо Ботев" в Пловдив от 21:45 ч., а на 16 ноември гостува на Естония в Талин от 19:00 ч.

"Ще се спрем на чужденец, но трябва да е подходящ за националния отбор", започна Гонзо.

"Националният отбор е проекция на клубовете, селектираме най-добрите български играчи. Във Футболния съюз гледаме да балансираме - клубния футбол и националния отбор. Може би с това правило за футболист до 23 години изострихме вниманието към школите. Няма да забравя думите на един собственик, който каза "Откъде да намеря играч до 23 години?". Това е проблемът. Като имаме 7-8-9-10 играчи на топ ниво, в топ 5 първенствата, тогава няма да имаме притеснение да играем с нито един отбор в Европа".

"Искаме да придобием стадион "Септември" в Красна поляна, там ще изградим център с 4 игрища. Андрей Петров може да каже колко отбора има до 14 години - 380 отбора. Проверете колко терена има. Как смятате, че може да изграждаме футболисти. На четвърт терен - четвърт футболист, на половин терен - половин футболист. Клуб като Левски има едно изкуствено игрище - тренират 12 отбора, ЦСКА досега бяха на частни игрища, Лудогорец за 12 години нямат един юноша. Всичко това изисква време", смята Георги Иванов.