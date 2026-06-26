Еквадор шокира Германия, Кот д’Ивоар избухна исторически

Еквадор сътвори една от най-емоционалните победи на Мондиал 2026, след като обърна Германия с 2:1 в Ню Йорк и се хвърли към елиминациите от трето място в група Е. В същата вечер Кот д’Ивоар победи Кюрасао с 2:0 във Филаделфия и си гарантира втората позиция. Германия завърши първа със 6 точки, Кот д’Ивоар остана втори също със 6, Еквадор събра 4, а Кюрасао приключи с 1.

Така групата затвори с драма, в която фаворитът бе ранен, а два отбора превърнаха последния кръг в своя нощ.

Ранен удар, бърз отговор и голяма еквадорска вяра

Мачът в Ню Йорк започна като германска демонстрация. Още във 2-ата минута Лерой Сане откри резултата след асистенция на Флориан Вирц, който спечели топката и го изведе в отлична позиция.

Еквадор обаче не се огъна. Само седем минути по-късно Нелсон Ангуло проби през центъра, стреля плътно и прати топката покрай Мануел Нойер за 1:1.

Това бе моментът, в който южноамериканците смениха ритъма на двубоя. Германия задържа класа и контрол, но Еквадор играеше със сърце, скорост и усещане, че няма какво да губи.

ВАР спря Германия, Плата нанесе удара

Секунди след почивката Германия получи дузпа, но радостта на Бундестима бе кратка. ВАР се намеси за ситуация с Лерой Сане срещу Педро Вите преди наказателния удар, а американската съдийка Тори Пенсо прегледа положението и отмени решението.

Това върна още повече живот в играта на Еквадор. Южноамериканците дочакаха своя миг в 77-ата минута, когато Гонсало Плата засече от близка дистанция и матира Нойер след корнер и отклоняване на Кристиан Родригес.

В добавеното време Дениз Ундав получи голям шанс да върне Германия в мача, но пропускът му остави вечерта в ръцете на Еквадор. Финалният сигнал отприщи радостта на отбора, който бе стигнал до победата по най-трудния начин - след обрат срещу четирикратен световен шампион.

Пепе поведе Кот д’Ивоар към историята

Докато Еквадор пишеше своята драма в Ню Йорк, Кот д’Ивоар вършеше безмилостно задачата си във Филаделфия. Африканците имаха нужда от резултат срещу Кюрасао и го взеха с ясна победа с 2:0.

Снимка: ФИФА

Никола Пепе откри още в 7-ата минута след асистенция на младата звезда Ян Диоманде. Ранният гол свали напрежението от Кот д’Ивоар и принуди Кюрасао да търси повече риск.

След почивката Пепе отново се измъкна от защитата и в 64-ата минута прати диагонален удар зад Елой Роом. Това бе голът, който затвори мача и отвори вратата към най-големия момент в световната история на Кот д’Ивоар.

Групата, която избухна в последната вечер

Крайното класиране остави Германия на върха, но не и без тревоги. Отборът на Юлиан Нагелсман имаше сигурно място напред, но поражението от Еквадор постави въпроси за устойчивостта му в мачове с високо напрежение.

Кот д’Ивоар влезе в елиминациите за първи път на световно първенство. Това е исторически пробив за отбор, който дълго носеше етикета на талантлив, но недовършен проект на голямата сцена.

Еквадор също се измъкна от ръба. След труден старт в групата южноамериканците намериха своята вечер точно когато нямаха право на грешка.

Футболът пак наказа сметките

Тази група показа защо последният кръг на световно първенство не търпи спокойни прогнози. Германия остана първа, но вечерта не беше германска. Еквадор спечели с характер, Кот д’Ивоар спечели с хладна глава, а Кюрасао си тръгна без място напред, но със следа от дебют, който не беше случаен. В елиминациите вече няма място за поправителен - там подобни мигове или раждат герои, или затварят турнири.

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