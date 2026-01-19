Джокович записа още един исторически рекорд

Новак Джокович се завърна триумфално на най-успешния за него "мейджър" турнир - Australian Open, като добави още един исторически рекорд към кариерата си.

Бившият №1 в ранглистата победи категорично Педро Мартинес с 6:3, 6:2, 6:2 и записа своята победа №100 в кариерата си на Autralian Open. Рекордният 10-кратен шампион в Австралия сега ще се стреми да подобри върховото постижение на Роджър Федерер от 102 победи на турнира.

"Какво мога да кажа? Харесва ми как звучи... Центурион е доста хубаво", каза Джокович.

"Приятно е да бъдеш центурион при такива цифри. Да създаваш история е огромна мотивация, особено през последните 5-10 години от кариерата ми. Когато се поставих в позиция да пиша история, това ме вдъхнови още повече да играя най-добрия си тенис", каза той.

"Имах късмет още в началото да срещна хора, които ме научиха и ме насочиха да мисля дългосрочно за кариерата си - да не прегарям прекалено бързо и да се опитам да имам възможно най-дълга кариера. Благословен съм, че все още играя на това ниво."

Джокович вече има по 100 или повече победи на Australian Open, Уимбълдън и Ролан Гарос, като е единственият играч, постигнал това на три различни турнира от Големия шлем.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com