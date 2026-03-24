Драма и разгром в Маями - Мбоко изхвърли Андреева

Канадката Виктория Мбоко елиминира рускинята Мира Андреева със 7:6 (4), 4:6, 6:0 в един от най-очакваните двубои от четвъртия кръг на турнира Мастърс 1000 в Маями. Срещата противопостави две състезателки от Топ 10 и оправда очакванията с високо ниво и напрежение. Мбоко направи решителен пробив в последния сет и не остави съмнения в превъзходството си. Така 19-годишната канадка си осигури място на четвъртфиналите.

Първият сет премина без пробиви, като и двете тенисистки демонстрираха стабилност на сервис. В тайбрека Мбоко успя да наложи по-голяма концентрация в ключовите моменти и да вземе аванс в резултата.

Втората част вървеше по сходен сценарий до десетия гейм, когато Андреева намери пролука и реализира решаващ пробив, за да изравни сетовете. Рускинята, която миналата година триумфира на двойки в Маями със Диана Шнайдер, показа характер и върна интригата.

Решителният трети сет обаче се превърна в демонстрация на силата на Мбоко. Канадката направи три пробива, бе безупречна на собствен сервис и затвори мача с категоричното 6:0, оставяйки съперничката си без отговор.

В следващия кръг Мбоко ще срещне чехкинята Каролина Мухова, която се справи без проблеми със Александра Еала от Филипините след 6:0, 6:2 за точно един час игра.

В друг ключов мач от програмата световната номер 4 Коко Гоф победи румънката Сорана Кирстя със 6:4, 3:6, 6:3. Американката започна силно, но допусна колебания във втория сет, преди да възстанови контрола в решаващата част, където реализира два пробива и затвори срещата при третия си мачбол.

На четвъртфиналите Гоф ще се изправи срещу победителката от двубоя между Белинда Бенчич и Аманда Анисимова.

