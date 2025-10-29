ЦСКА тресна Севлиево и продължава към осминафиналите

ЦСКА тресна с 2:1 Севлиево и се класира на 1/8-финалите от турнира за Купата на България. Сейни Санянг откри резултата за "армейците" в 38-ата минута, а в 60-ата Мохамед Брахими удвои. Добрин Петров вкара в 64-ата минута почетно попадение за домакините.

Треньорът на "червените" Христо Янев направи редица промени в състава в сравнение с последните шампионатни мачове и това позволи на Севлиево да бъде равностоен в големи периоди от мач.

ЦСКА поведе в резултата в 38-а минута, когато левият бек Сейни Санянг засече с глава отлично центриране от дясно на Илиан Илиев.

Влезлият като резерва Мохамед Брахими удвои преднината на "червените" в 60-а минута.

Севлиевци върнаха един гол в 64-а минута чрез Добрин Петров, а в оставащите минути до края домакините дори имаха ситуации да изравнят резултата и да опитат да поднесат сензация. Пет минути преди края бившият играч на ЦСКА Едвин Джеси центрира и само сантиметри не достигнаха на Караянис да засече топката в мрежата на Бусато.

ЦСКА е финалист в турнира от миналия сезон, когато загуби с 0:1 от Лудогорец на стадион "Васил Левски" пред повече от 40 000 червени ултарси.

