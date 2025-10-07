ЦСКА пред топ трансфери

Скаутът на ЦСКА Пламен Гетов е гледал футболисти за зимната селекция на тима и в Аржентина. Вече стана ясно, че той е наблюдавал играчи в Бразилия.

Преди няколко дни Гетов се е прибрал в България след близо месец командировка в Южна Америка. Легендата е присъствал общо на 17 мача в двете страни и е набелязал няколко състезатели за селекцията на „червените“.

През зимната пауза и след края на сезона ЦСКА ще привлече футболисти от Южна Америка, като един от тях ще бъде крило, пише „Тема Спорт“.

Преди месец и половина от Нюелс Олд Бойс бе закупен крайният защитник Анжело Мартино, а предстои армейците да вземат още един играч от първенството на страната световен шампион.

В следващите дни Гетов ще предостави своя доклад за извършената дейност. След Нова година той ще продължи със скаутските си мисии.

