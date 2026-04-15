ЦСКА отказал звезден трансфер от Левски

ЦСКА е отхвърлил възможността да привлече настоящия капитан на Левски Кристиан Димитров в края на 2022 година. Това разкри бившият капитан и двукратен шампион на България с армейците Адалберт Зафиров пред Sportal.bg.

Именно синът на Иван Зафиров-Копата е препоръчал бранителя на ЦСКА чрез бившия си съотборник Филип Филипов. По това време Фичо беше изпълнителен директор в ръководения от Гриша Ганчев клуб. Димитров пък бе свободен агент след неуспешни периоди в хърватския Хайдук Сплит и румънския ЧФР Клуж. Червените обаче са отказали категорично да възраждат кариерата на 192-сантиметровия централен защитник.

Зафиров разкри още, че Димитров е бил близо до преминаване в ЦСКА 1948. В крайна сметка той подписа с Левски на 30 декември 2022 г. Първоначално Кристиан бе резерва при Станимир Стоилов, но постепенно извървя пътя до капитанската лента.

ЦСКА е отказал да привлече Кристиан Димитров в края на 2022 година, но това не означава, че червените не са имали интерес към защитника по време на управлението на Гриша Ганчев. Той обаче датираше от сезон 2018/19, когато ключов гол на централния бранител на Ботев Пд изхвърли армейците от турнира за купата на България.

Това се случи в драматичния полуфинал-реванш на „Българска армия“, който отиваше към продължения при резултат 3:2 за ЦСКА, а канарчетата бяха останали с 9 души на терена.

В последните секунди обаче Димитров се извиси при центриране от корнер и наказа червените. По това време спортен директор на жълто-черните беше Адалберт Зафиров и именно заради тази връзка и наблюденията му от онзи период бившият капитан на ЦСКА е предложил защитника на Филип Филипов през декември 2022 г.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com