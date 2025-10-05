Браво! Отбори грабнаха злато по художествена гимнастика

Отборите на Левски и Академик София спечелиха златните медали на финалите на отделните уреди при жените на Държавното първенство по художествена гимнастика за ансамбли категория Елит, което се проведе в София.

Левски доминира на финала с пет ленти и спечели първото място с 21.250 точки. На три обръча и две топки грациите, водени от Габриела Грошева, се окичиха със сребърния медал с 24.275.

Академик продължа да пише своята шампионска история на това издание. Възпитаничките на Елена Дукова, които триумфираха в многобоя вчера, бяха безапелационни станаха шампионки на финала с обръчи и топки с 24.675.

Левски-Триадица взе среброто на пет ленти с 21.250 точки, а грациите от Илиана се окичиха с бронза с 20.725. Пловдивският тим Тракия добави още един бронз на обръчи и топки с 24.250 точки.

Гимнастичките на Илиана станаха първи на финалите при девойки старша възраст. За композицията си с пет топки те получиха оценка от 22.200, а с резултат от 20.700 на пет ленти се окичиха с второ златно отличие.

При девойки младша възраст Теа Денс спечели финала на пет топки след безапелационна игра и 23.750 точки, а на пет ленти грациите от Елин Пелин са втори със 17.950.

Злато и сребро за СК Илиана. Състезателките, водени от Ина Ананиева и Любомира Казанова, са първи с пет ленти 19.350 и втори на пет топки с 21.875 точки.

