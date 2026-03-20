Болоня пречупи Рома в трилър и се върна сред елита след 25 години

Болоня се класира за четвъртфиналите в Лига Европа след драматична победа с 4:3 след продължения срещу Рома. Италианският тим стигна до успеха на „Олимпико“ и за пръв път от 1999 година насам влиза сред най-добрите осем във втория по сила европейски клубен турнир. Редовното време завърши 3:3 след равенство 1:1 в първия мач. Победният гол падна дълбоко в продълженията и реши зрелищния сблъсък.

Болоня откри резултата в средата на първото полувреме чрез Джонатан Роу, но Еван Ндика изравни за домакините в 32-рата минута. Малко преди почивката гостите отново поведоха, след като Федерико Бернардески реализира дузпа.

В 58-мата минута Сантиаго Кастро направи резултата 3:1 за Болоня и постави Рома под сериозно напрежение. Домакините отговориха с пълна мобилизация в атака, като Дониел Мален намали от дузпа в 69-ата минута, а в 80-ата Лоренцо Пелегрини изравни за 3:3 и върна надеждите за обрат.

Решителният момент дойде в 111-ата минута, когато Николо Камбиаги се разписа за Болоня и оформи крайното 4:3, с което гостите продължиха напред.

На четвъртфиналите Болоня ще срещне Астън Вила, който отстрани Лил след нова победа с 2:0 и общ резултат 3:0. Джон МакГин и Леон Бейли вкараха попаденията за английския тим през второто полувреме.

Бетис постигна убедителен обрат срещу Панатинайкос и се класира с общ резултат 4:1 след успех с 4:0 в Севия. Айтор Руибал даде начало на обрата още в осмата минута, а до почивката Софиан Амрабат изведе испанците напред в общия резултат. След паузата Кучо Ернандес и Антони оформиха разгрома.

Порто също продължава напред след победа с 2:0 над Щутгарт и общ резултат 4:1. Уилям Гомеш откри в 21-вата минута, а Виктор Фрохолд се разписа със силен удар в 72-рата. Германците завършиха с човек по-малко, след като Николас Нартей получи два жълти картона в рамките на минута.

Реванши в осминафиналите:

Фрайбург-Генк 5:1 (0:1)

Олимпик Лион-Селта Виго 0:2 (1:1)

Мидтиланд-Нотингам 1:5 след дузпи, 1:2 в редовното време и продълженията (1:0)

Рома-Болоня 3:4 след продължения, 3:3 в редовното време (1:1)

Астън Вила-Лил 2:0 (1:0)

Бетис-Панатинайкос 4:0 (0:1)

Порто-Щутгарт 2:0 (2:1)

Брага-Ференцварош 3:0 (0:2)

Двойки в четвъртфиналите:

Брага-Бетис

Фрайбург-Селта Виго

Порто-Нотингам

Болоня-Астън Вила

