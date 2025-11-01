Безупречен Синер отива на финал след впечатляваща победа

Световният №2 Яник Синер постигна впечатляваща победа над Александър Зверев (№3 в ранглистата) и се класира за финала на турнира от сериите "Мастърс" в Париж. Италианецът спечели полуфинала с категоричното 6:0, 6:1 само за 1 час и 2 минути.

Синер бе безупречен на сервис и в защита - той реализира осем аса, не допусна нито една двойна грешка и оползотвори шест от девет възможности за пробив. Германецът отговори с два аса, но не успя да спечели нито един брейк пойнт.

На финала в Париж Яник Синер ще се изправи срещу Феликс Оже-Алиасим, №10 в света, който по-рано победи Александър Бублик.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com