Байерн надви Челси в Мюнхен

Байерн победи световния клубен шампион Челси с 3:1 в двубой от основната фаза на Шампионската лига, игран на стадион „Алианц Арена“ в Мюнхен.

Още при изясняване на стартовите състави стана ясно, че Мануел Нойер се превръща в най-възрастния играч, защитавал честта на Байерн в Шампионската лига – на 39 години и 174 дни.

Гостите изненадващо започнаха по-дейно и сътвориха няколко акции, но в тях нямаше никаква опасност. Постепенно домакините натиснаха и отправиха няколко удара, но те бяха много неточни.

В 20-ата минута Байерн откри резултата с голяма доза късмет. Майкъл Олисе проби отдясно и отправи безобидно на пръв поглед центриране в пеналта, но Трево Чалоба беше хванат в крачка и си вкара автогол.

Малко след това Хари Кейн изработи дузпа по изключително хитър начин, пазейки топката изкусно в наказателното поле. Кайседо посегна късно и повали стрелеца на Байерн, който пое отговорността и от бялата точка намери долния десен ъгъл.

Лондончани все пак показаха характер и набързо върнаха интригата след бърза контраатака, която започна почти от пеналта им след грешка на Олисе. Коул Палмър напредна, игра на двойно с Мало Густо и вкара хладнокръвно срещу Мануел Нойер с левачката.

Конрад Лаймер можеше да върне аванса от две попадения на своите, но би покрай гредата по диагонал при хубаво включване.

Второто полувреме започна сравнително мудно и десетина минути след рестарта Кейн се озова сам срещу вратаря на Челси след пас на Лаймер, но Санчес спаси „сините“. Не след дълго Олисе изпорти далеч по-добро положение, защото от фронтална позиция би право в обсега на Санчес! Този път отличната работа беше дело на самия Кейн, който проби и върна към Олисе от аутлинията.

В 63-ата минута обаче нямаше прошка и Хари Кейн доказа, че е сред най-добрите реализатори на планетата. Густо сбърка след дълбоката преса на Байерн и деветката на баварския колос вкара по блестящ начин в долния десен ъгъл.

Олисе би зрелищно и фалцово с левия крак покрай гредата, след което последва дълъг период без реална опасност. Баварците хитро накъсваха играта, когато се налагаше и умело дистанцираха противника от наказателното си поле.

В 89-ата минута защитата на Байерн проспа бърз пас към Палмър и той отбеляза технично второто си попадение в срещата. Видеосистемата VAR обаче окончателно ликвидира интригата, защото отмени гола заради тънка засада.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com