Здравко Иванов пред СТАНДАРТ: Ще превърнем Девин в център за СПА и балнеотуризъм

Приоритет на общинското ръководство е да подобрим свързаността на общината ни, казва кметът Здравко Иванов в специално интервю за вестник СТАНДАРТ

Продължаваме да развиваме ВиК ивфраструктурата

Намалихме разходите за електрическа енергия

Пресечният терен прави достъпа до нашия град труден

Карлос Насар е гордост за нас

Отделяме средства за археологически разкопки

- Г-н Иванов, Вие сте втори мандат кмет на Девин. Преобразихте общината – отворихте вратите на кметството, оптимизирахте разходите, стабилизирахте болницата. Какво още се промени в облика на Девин и кои на новите Ви цели за града?

- Да, така е. През последните години направихме сериозни подобрения. Подменихме изцяло уличното осветление в цялата община, включително и в общинския център. Новите осветителни тела са енергийно ефективни, което значително намали разходите за електроенергия.

Подобрихме и градската среда – извършихме текущ ремонт на градинката до площад „Игор Юруков“ и за Празника на Девин поставихме изцяло нова каменна чешма по проект на скулптора Павел Василев. Самата чешма беше изработена от ученици от Професионалната гимназия по каменообработване – Кунино. Тя е уникална и е знак на признателност към всички, които са допринесли за изграждането на водопровода „Балдаран“ – изворната вода, която днес тече по нашите чешми.

През последните години се увеличава броят на потребителите на изворна вода – както от местните фабрики, така и от домакинствата. Всичко това е част от нашите усилия да превърнем Девин в още по-привлекателна туристическа дестинация, особено за СПА и балнеотуризъм.

Не се ограничихме само до инфраструктурата. Подобрихме условията за работа в общинската администрация – извършихме текущ ремонт на всички общи части и санитарни помещения, монтирахме климатици във всички офиси. Тази година предстои и изграждането на фотоволтаична инсталация на покрива, която ще захранва административната сграда и ще намали разходите за електроенергия.

Работим активно и по подобряване на училищната инфраструктура. В момента реализираме проект в най-голямото училище в Девин – СУ „Христо Ботев“, насочен към енергийна ефективност. Проектът към настоящия момент е изпълнен на около 60 процента. По този проект ремонтирахме физкултурният салон, санитарните възли, изградихме фотоволтаична централа и ще се извърши подмяна на цялата отоплителна инсталация с преминаване към друг вид уреди – термопомпи.

Тази година продължаваме и с втория етап от реконструкцията на квартал „Настан“. Първият етап реализирахме през 2023 г., сега довършваме централната част на квартала и ще бъде извършен основен ремонт на основната улица – „Лиляна Димитрова“, която поема около 60 % от трафика.

До края на годината ще довършим асфалтирането на главната улица в с. Лясково. Предвидили сме в бюджета средства за основен ремонт на покривите на сградите на читалищата в с. Селча и с. Брезе, такъв ремонт ще се направи и на покрива на здравната служба в с. Гьоврен.

Във водния сектор също имаме сериозен напредък – завършваме подмяната на водопровода в село Беден, стартираме работата по новите водопроводи в селата Михалково и Осиково, а в квартал „Настан“ вече сме подменили цялата водопреносна мрежа. Целта ни е да използваме максимално ефективно водния ресурс, защото през последните години имахме проблеми с питейната вода.

Подобрихме и пътната инфраструктура – асфалтирахме улица в село Триград, която никога досега не беше ремонтирана, въпреки че по нея има множество къщи за гости. Това беше важно и за развитието на туризма в населеното място.

- Превръщането на Девин в атрактивна туристическа дестинация – особено за СПА и балнеотуризъм, е Ваш основен приоритет. Какво постигнахте и какви са новите Ви проекти?

- В момента сме на етап изготвяне на инвестиционни проекти. Възложили сме изработването на проект за основен ремонт на втората част от пешеходната зона в града. Също така подготвяме проект за модернизация и основен ремонт на Дома на културата. Работим и по проекти за подобряване на инфраструктурата в централната част – за да бъдат подменени настилките и тротоарите, както и ще се ремонтират улиците, които най-много се нуждаят от обновяване, основно в квартал „Саята“.

Имаме готов проект за основен ремонт на улица „Техеран“, който вече е финансиран от държавен фонд земеделие. Надявам се съвсем скоро да бъде завършена и улица „Шипка“ в Девин, за която вече имаме подписано споразумение за финансиране. Имаме осигурено финансиране от ДФЗ за основен ремонт на улица в с. Триград и за общинския път към с. Гьоврен.

Друг важен приоритет е свързан с проблема с маловодието и безводието. Планираме през следващата година да възложим основен ремонт на водопровода в село Брезе. Освен това сме подготвили инвестиционни проекти за подмяна на довеждащите водопроводи в селата Михалково, Селча и Брезе. Имаме и подписан договор за проектиране на подобен водопровод за село Стоманево.

Още в първия мандат установихме, че именно тези населени места имат най-сериозни проблеми с водоснабдяването. Целта е да осигурим трайно и качествено водоснабдяване и да използваме водния ресурс по най-ефективния начин, без загуби.

Що се отнася до туризма – Девин е сравнително нова туристическа дестинация, особено за СПА и балнеотуризъм. От опита, който натрупах през последните шест години, разбрах, че за да бъде туризмът устойчив, той трябва да се развива стратегически. Една от основните цели в настоящия мандат е изработването на стратегия за развитие на туризма в Девин.

Преди пандемията не успяхме да я реализираме, но сега, когато обстановката се стабилизира, сме готови и работим по нея. Това ще стане съвместно с бизнеса, защото без частния сектор туризмът не може да се развива. На този етап не срещам подкрепа от всички в туристическия бранш, но вярвам, че и това ще се промени. Сигурен съм, че когато стратегията бъде приета и се заложат ясни цели и приоритети, Девин ще се утвърди още по-силно като туристическа дестинация и ще подобри качеството на услугите.

Общината активно работи и по създаването на туристическа инфраструктура – изработваме информационни и насочващи табели, обновяваме маршрути. Един добър пример е туристическият маршрут до връх Вълчи камък, който беше направен още по-атрактивен благодарение на усилията на местната общност.

В Триград също инвестираме с фокус върху туризма. Подготвяме проект за развитие на още една туристическа дестинация – в село Беден. Там планираме изграждане на наблюдателна кула в района на крепостта на м. Сухи връх. Целта е да се създадат нови възможности за туризъм и да се увеличат услугите, които се предлагат в селото.

Нашият подход винаги е бил туризмът да се развива не само в центъра, но и във всички населени места според техния потенциал.

Предвиждаме и изграждане на спортна зала, за да подобрим спортната инфраструктура и да привлечем нов тип посетители – спортни клубове, които биха могли да провеждат подготовка тук и едновременно да се възползват от минералната вода за възстановяване. Това е само идея, която тепърва трябва да премине през етапите проектиране, намиране на финансиране и СМР!

Освен това планираме в бъдеще да се извърши основен ремонт на градския парк „Острова“ – ще обновим алеите, детските съоръжения и зоните за отдих. Това ще подобри градската среда и ще направи Девин още по-приятен както за туристите, така и за жителите.

- Свързаност, а точно тя е големият проблем в Родопите - липсата на скоростни пътища. Времето за път в Свещената планина се измерва в часове, не в километри. Какви решения, свързани с инфраструктурата, очаквате от държавата?

- В действителност отдалечеността на нашия град се оказва проблем, тъй като пресеченият терен прави достъпа до него труден. Много от туристите, които ни посещават, са впечатлени от нашите забележителности и от условията, които предлага районът за туризъм, но често се оплакват от инфраструктурата, която използват, за да стигнат до общината ни.

Тази година ситуацията с пътя Девин – Кричим, който е най-пряката връзка на общината с централната част на страната, се отрази доста отрицателно. Свлачищата, които се появиха, действително затрудниха достъпа до града. Благодаря на правителството, че успя да намери средства за възстановяването на най-компрометирания участък – в момента се работи по него. Но има и други подобни участъци, които са временно укрепени още от преди няколко години, но по тях не се работи.

Доколкото знам, има готови инвестиционни проекти за тях и осигурени средства, но не е ясно каква е причината да няма напредък. Поставяли сме многократно тези въпроси, но отговори не получаваме.

Основен приоритет на общинското ръководство е действително да подобрим свързаността на общината ни. За това ще допринесе извършването на ремонта на участъка Девин – Доспат, до границата с община Гоце Делчев. Има изготвен инвестиционен проект от АПИ и ще продължим да настояваме пред държавата да бъде финансиран и реализиран.

Необходимо е да се възстановят и всички компрометирани участъци по направленията Девин – Смолян и Девин – Кричим. Ако всичко това бъде изпълнено, се надявам пътищата вече да не бъдат фактор за намаляването на туристите в нашата община.

Що се отнася до това какво правим ние по въпроса – изготвили сме инвестиционни проекти за основен ремонт на общински пътища, за голяма част от които вече имаме издадени разрешителни за строеж, а за други предстои издаване. Обхванати са около 80% от общинската пътна мрежа.

Говорим за пътя Михалково – Селча - за него имаме издадено РС. За връзката на община Девин с община Батак (област Пазарджик) – между селата Селча и Фотиново имаме инвестиционен проект, но нямаме РС. Там предстои да извървим още доста процедури, за да получим разрешително за строеж, но вярвам, че ще се справим и с това. Реализирането на този пътен участък ще създаде добра предпоставка за развитие на туризма и в двете общини и двете области.

Имаме и подобни проекти за основен ремонт и рехабилитация на пътя Тешел – Кестен, като предстои и там да бъде издадено разрешително за строеж. Готови проекти имаме и за връзката с републиканския път към селата Беден и Брезе, както и за пътя към село Гьоврен, които се надявам да реализираме през следващата година .

Сигурен съм, че ще успеем да ангажираме държавата с внимание и ще бъдат отпуснати средства както за пътната инфраструктура, така и за инвестиционните проекти, които сме подготвили за подобряване на качеството на живот и на водоснабдяването в нашата община.

- За да развива туризъм, Девин има крещяща нужда, както самият Вие казвате, от пречиствателна станция. На какъв етап е изграждането й и кога ще бъде пусната?

- Проектът обхваща и подмяната на водопровода и колектора в града. Възложител е ВиК дружеството. Проведох редица срещи с управителите на ВиК – както на местно, така и на централно ниво. Радвам се, че проектът е приоритет и за държавата, и за дружеството.

Формалностите по финансирането вече се приключват, обществените поръчки са проведени и има избран изпълнител. Предстои такъв да се избере и за Пречиствателната станция. Надявам се строителството да започне в началото на 2026 година и да се реализира в кратки срокове.

Голяма част от инвестициите в града – основно ремонт на улици, бордюри, тротоари и паркови пространства – се координират с този воден проект. Причината е, че първо трябва да бъде подменена подземната инфраструктура, а след това да се възстановява градската среда.

По проекта са включени първите 6 км водопровод, което ще намали загубите значително. Водопроводът в града е на 60–70 години и е силно компрометиран. Чрез този проект се очаква значително намаляване на загубите и осигуряване на надеждно водоснабдяване за града. Ще търсим начин да подменим и останалата част на водопровода, която не е включена в проекта.

- Община Девин заделя средства и за археологически разкопки. Кои проучвания финансирате и как културното наследство ще се превърне в ресурс за развитие на Девин.

- През последните две години Община Девин заделя в бюджетите си средства за подобни дейности. За съжаление срещахме затруднения при провеждането на археологическите разкопки – поради формални пречки и трудности с намирането на квалифициран екип не успяхме да започнем проучванията, които силно желаем.

Към настоящия момент вече сме сформирали екип начело с г-н Николай Бояджиев от Регионалния исторически музей в Смолян. Имаме уверението му, че ще съдейства за започването на разкопките и за разработването на нов туристически маршрут край Девин.

Тази година, за съжаление, отново се забави реализирането на тези наши намерения, тъй като самият археолог е ангажиран на Перперикон. Предстоят му и спасителни разкопки в село Бръщен, след които ще може да дойде тук, на терен, за да реализираме и тези намерения. Сигурен съм, че това ще се случи.

- Грижата за младите е също Ваша основна цел. Това лято открихте новата модерна тренировъчна зала по вдигане на тежести, носеща името на олимпийския шампион Карлос Насар. Какви инвестиции прави община Девин и какви проекти реализирате, за да задържите младите?

- За нас е голяма чест, че Николай Вълканов направи тази инвестиция в Девин и че известни спортисти като Карлос Насар използват условията в града за част от подготовката си. Той редовно се разхожда се из Девин и посещават туристическите ни атракции. Това оказва положително влияние върху младото поколение, като ги мотивира да се занимават със спорт.

В тази връзка изграждаме нова спортна площадка за волейбол и тенис на корт в центъра на града, близо до комплекс „Орфей“. Тече изграждането на подобно съоръжение и в село Грохотно, а в други вече има такива, като идеята е да осигурим условия за младите хора. Подкрепяме развитието на футбола и волейбола и вече се радваме на техните успехи.

В тази насока, в Центъра за личностно развитие и Общинския детски комплекс, младите могат да посещават занимания, да се учат да танцуват, пеят и развиват своите таланти. Това е важно за тяхното личностно израстване и стимулира креативността и конкурентоспособността им.

- Предстои приемането на държавния бюджет. Кои са най-важните проекти на Девин, които искате на бъдат включени в общинската инвестиционна програма на държавата?

- Неминуемо ще настоявам за финансиране на всички проекти, свързани с ВиК мрежата, които вече споменах – тези за подобряване на градската среда и всички останали инфраструктурни проекти, свързани с транспортната мрежа, за които вече говорих.

Не на последно място, продължаваме да развиваме ВиК инфраструктурата в Девин – довеждащите водопроводи, както и останалата част от водния цикъл, за да осигурим устойчиво водоснабдяване и качествена градска среда. Имаме готови инвестиционни проекти за основен ремонт и реконструкция на ключови инфраструктурни обекти, включително улици и паркови площи, които ще се реализират през следващите години.

