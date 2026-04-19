"Столипиново" опустя, под 100 души гласуваха

Изборният ден в Столипиново приключи при значително по-ниска активност спрямо останалите райони на Пловдив. В по-голямата част от секциите, разположени в СУ „Найден Геров“ и СУ „Пенчо Славейков“, броят на гласувалите остава под 100 души, като в много от тях са отчетени около 85 избиратели.

В последните минути преди края на изборния ден коридорите на училищата бяха почти празни. Междувременно, в часовете преди приключването на изборния ден, в квартала се наблюдаваше засилено полицейско присъствие. Автомобили на МВР и служители както униформени, така и цивилни бяха разположени на ключови места и обикаляха по улиците. На терен присъстваха и ръководни кадри на полицията, сред които и заместник-директорът Венелин Костов, който сега изпълнява длъжността директор на ОД МВР- Пловдив, пише TrafficNews. com.

По официални данни към 19:30 часа район „Източен“ остава с най-ниска избирателна активност в Пловдив – едва 30,35% от имащите право на глас. Това е значително под средното за града.

На другия полюс е район „Западен“, където активността достига 54,69%. Плътно след него се нареждат „Централен“ с 53,63% и „Тракия“ с 53,05%, като и двата района преминават границата от 50%. Висока активност отчита и район „Южен“ – 52,77%. В „Северен“ гласувалите са 48,53%, доближавайки се до средните стойности за общината.

Колаж: TrafficNews. com.

