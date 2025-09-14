Плевенчани се надигнаха срещу безводието. Блокират ключови пътища

За пета поредна седмица граждани на Плевен излязоха на протест. Плевенчани блокираха три точки по главни пътища в знак на недоволство срещу безводието.

Пътищата Плевен - София, Плевен-Русе и Плевен - Ловеч са под блокада за 30 минути, до 17.00 ч.

След протеста по главните артерии, ще премине шествие с народни носии по главната пешеходна улица на града. Протестът ще приключи в 19.00 ч. пред сградата на общината, пише Нова.

