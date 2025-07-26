Лумна пожар в близост до границата с Турция. Има ли опасност

Лумна пожар в близост до Граничния контролно-пропусквателен пункт (ГКПП ) „Лесово”, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Ямбол Татяна Павлова.

Той е възникнал в нива, в района на буферен паркинг. По първоначални данни огънят е унищожил селскостопанска машина, а силният вятър е довел до прехвърлянето му през пътя и навлизането му в трудно достъпен терен, допълват от полицията.

На място са четири противопожарни автомобила, огнеборци и служители от горско стопанство, съобщиха още от ОДМВР - Ямбол.

За момента пожарът не е в близост до село Лесово, каза кметът на населеното място Димитър Бившев. Огънят е в зоната между граничния пункт и селото, допълни той пред БТА.

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