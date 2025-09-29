230 кг отпадъци за два дни! Доброволците на ПромениКартинката почистиха Пловдив и София

По повод Световния ден на почистването (World Cleanup Day) информационната кампания ПромениКартинката отново събра десетки доброволци в две поредни акции – на 26 септември в Пловдив и на 27 септември в София.

Заедно те успяха да съберат близо 230 килограма отпадъци от две ключови зелени зони – парк Лаута в Пловдив и парк-комплекс Камбаните в столицата.

В Пловдив, инициативата по почистване бе организирана съвместно с Хермес Медия и в. Марица и бе подкрепена от община Пловдив. Участниците почистиха алеите и тревните площи на парк Лаута – едно от най-големите и любими места за отдих в града. В рамките на няколко часа бяха събрани 115 килограма отпадъци – пластмасови бутилки, опаковки, стъкло и цигарени фасове, които замърсяват и променят облика на зеленото пространство.

„Благодаря на кампанията ПромениКартинката, че Пловдив отново е домакин на такова мероприятие“, приветства кметът на Пловдив Костадин Димитров.

„Убеден съм, че точно това е начинът да стимулираме обществото да е активно и да се грижи за чиста околна среда“, посочи той.

По думите му, трайно въздействие се постига не със забележки и укори, не със санкции, а с посочване на позитивния пример и с добра дума. „Пробвали сме подхода да бъдем рестриктивни и резултатът е, че не сме постигали голяма ефективност. Но когато има въздействаща разяснителна кампания, показване на положителния пример, когато имаме подкрепа на медия, тогава нещата стават“, каза градоначалникът. „Имате ни като силен партньор“, обърна се Костадин Димитров към инициаторите на кампанията.

На следващия ден усилията се пренесоха в София. Там доброволците на ПромениКартинката в партньорство с Орбико България и подкрепата на район Панчарево на Столична община почистиха територията около парк-комплекс Камбаните – символично място, свързано с идеята за това какво оставяме за бъдещите поколения, за единство и красота, което този път стана сцена на споделена грижа за природата. Резултатът бе близо 110 килограма отпадъци, събрани и извозени само за няколко часа работа.

“Важно е почистването на заобикалящата ни природа да се превърне в наш навик, защото само с личен пример можем да научим децата си да живеят по-добре и в по-чиста среда“, сподели зам.-кметът на СО - район Панчарево Анжелина Тотева.

„И в двата града акциите показаха силата на общността – когато хората обединят усилия, промяната се вижда веднага. Почистените от големи и малки отпадъци тревни площи и красотата на променената картинка на зелените кътчета са доказателство, че отговорното отношение към природата започва с малки, но значими действия“, каза Диляна Якова, Мениджър „Регулации и устойчиво развитие“ във Филип Морис България.

Не липсваха и популярни личности, които с ентусиазъм се включиха в акциите – Ива Екимова, ПР експерт, която е посланик на кампанията от самото й начало, както и Ирина Флорин, която приема кампанията като лична кауза.

5 години ПромениКартинката: над 600 доброволци и близо 3 тона отпадъци по-малко

От старта си през 2021 г. ПромениКартинката е привлякла над 600 доброволци и е събрала близо 3 тона отпадъци от градски паркове, реки и планински терени в София, Пловдив, Бургас, Варна, Благоевград, Русе и още 10 български града.

ПромениКартинката се утвърди като инициатива, която провокира към промяна в нагласите и поведението. Чрез партньорства с културни фестивали и събития, академичната общност и неправителствени организации, привличайки все повече съмишленици, кампанията продължава да увлича хора, които вярват, че заедно можем да живеем в по-чиста и устойчива среда.

