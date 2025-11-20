Седем социални сгради преминават на независима енергия с одобрения проект на Община Казанлък

Община Казанлък ще получи финансиране в размер на 778 998,22 лева по Механизма за възстановяване и устойчивост. Средствата се отпускат за изпълнение на инвестицията „Инсталиране на фотоволтаични системи в съществуващи сгради за социални услуги и закупуване на електрически превозни средства, включително свързана зарядна станция за предоставяне на социални услуги“.

Подаденото от Община Казанлък проектно предложение е в рамките на процедура BG-RRP-13.009 чрез директно предоставяне на средства от Механизма – част от националните мерки за енергийна ефективност и модернизиране на социалната инфраструктура.

Проектът предвижда внедряване на фотоволтаични системи и закупуване на електрически превозни средства, които да подобрят качеството и устойчивостта на социалните услуги в Община Казанлък.

Целта на инвестицията е постигане на по-висока енергийна ефективност, намаляване на оперативните разходи за електроенергия и ограничаване на въглеродните емисии, чрез използване на възобновяеми енергийни източници.

Обхванати са следните обекти, предоставени за социални услуги:

Обект 1: "Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания" №1.

Обект 2: "Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания" №2.

Обект 3: "Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания" №3.

Обект 4: "Защитено жилище за хора с умствена изостаналост".

Обект 5: "Дневен център за деца с увреждания".

Обект 6: "Дневен център за пълнолетни лица с увреждания".

Обект 7: "Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“.

Предвижда се и закупуване на един електрически автомобил, който ще се използва за обезпечаване на мобилни социални услуги, насочени към потребители на територията на общината, включително лица с увреждания, възрастни хора и други уязвими групи.

Спечеленият проект е част от политиката на кмета на Община Казанлък Галина Стоянова за устойчиво развитие на социалните услуги и модернизация на инфраструктурата с грижа към природата и с намаляване на въглеродния отпечатък на общинските дейности.

Инвестициите във фотоволтаични системи, електрически превозни средства и зелени решения са част от дългосрочната визия на кмета, Община Казанлък да бъде екологично отговорна, модерна и социално ангажирана община.





