“Стандарт” - медийният глас на общините

Докато голяма част от националните медии остават вторачени в жълтите павета на София, затворени в студиата и обслужващи ежедневните политически скандали, "Стандарт" избра друг път. Пътят на реалната България.

През всичките тези години нашият екип не спря да обикаля страната - град по град, село по село, за да даде думата на хората, които реално градят бъдещето на регионите. Затова и днес можем с гордост и чиста съвест да заявим: "Стандарт" е истинският, силен медиен глас на българските общини.

Днешният брой на "Стандарт" е подарък към кметовете. Уникален брой, в който 29 местни лидери разказват историите за развитието на градове и села. Издание, изцяло посветено на регионите, което се случва за първи път най-новата вестникарска история на България.

Това лидерство не е даденост, а е защитено с години. Мащабната ни национална кампания "Моят град" премина като вихър през повече от 50 български градове и села.

В нея продължаваме да показахме малките и големите чудеса на промяната - как с енергия и визия кметовете преобразяват облика на своите населени места, а също така отличаваме онези местни лидери и обикновени хора, чийто денонощен труд движи България напред.

Няма друга медия у нас, която да е направила толкова много за възстановяване, социализация и популяризиране на българските региони, колкото "Стандарт" чрез емблематичната си инициатива "Чудесата на България".

Заедно с популяризирането на спасени крепости, възродени манастири и разкрити археологически обекти в медията ни, нашият акцент е в превръщането на културно-историческото ни наследство от пасивна история в мощен икономически двигател.

Създадохме десетки регионални брандове, които вече поставиха цели региони на европейската и световна карта на културния туризъм.

Редом до безспорните приоритети по отношение на инфраструктурата и туризма, сложихме и образованието.

"Стандарт" влезе и там, където се кове бъдещето - в класните стаи. Нашата уникална кампания тази година "По пътя на Априлци" се превърна в единствената медийна инициатива, която прекрачи прага на училищата, за да накара българските възрожденци да живеят отново през вълнуващата призма и очите на младия човек.

Едно от кулминациите на нашето дългогодишно партньорство с общините ще е в понеделник.

В Деня на българската община, "Стандарт" ще представи своя мащабен спектакъл - церемония "Българият код: Шевицата!

На тържествената сцена на Народния театър отново ще издигнем на пиедестал най-успешните български кметове - онези истински стожери на духа, които въпреки кризите и липсата на държавен бюджет, постигнаха най-високи резултати в запазването на културното ни наследство, традициите и местните културни институции.

За нас общината не е просто географско понятие, тя е памет, която пренасяме в утрешния ден.

"Стандарт" винаги ще бъде нейният верен пазител. И медиен глас!