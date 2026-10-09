Ренесансът на Етрополе

Зад преобразяването стои последователната политика на управление, която поставя хората в центъра на развитието

Има градове, които пазят историята си, и такива, които уверено градят бъдещето си. Етрополе успява да прави и двете. Сгушен в полите на Стара планина, градът преживява своеобразен ренесанс, който не се измерва единствено с новите обекти и инвестираните средства, а с промяната в качеството на живот, възможностите за развитие и самочувствието на местната общност.

През последните три години Етрополе постепенно се превръща в пример за това как една малка община може да реализира множество проекти, когато има ясна управленска визия, активен екип и устойчиво партньорство с бизнеса. Под ръководството на кмета инж. Владимир Александров инвестициите обхващат практически всички сфери на обществения живот – от образованието и социалните услуги до спорта, културата и инфраструктурата.

Най-голямото доказателство за тази промяна обаче не са статистиките, а обновените пространства, които ежедневно се изпълват с живот.

Град, който се променя за своите деца

Сред най-ярките примери е новата детска площадка в квартал „Ябланица“, открита през август 2026 г. На площ от над 1600 кв. м е изградена модерна зона за игра и отдих. Проектът има и своята човешка история – започнал като инициатива на местните родители, той се превръща в пример за успешно сътрудничество между гражданите и общинското ръководство.

Паралелно с обновяването на детските пространства общината инвестира и в образователната инфраструктура. Дворът на СУ „Христо Ясенов“ претърпя значително преобразяване с нов водопровод, асфалтова настилка и обновени външни стълби, реализирани с подкрепата на благотворителната програма „Българските добродетели“.

Промяната достига и до малките населени места. В село Лопян учениците вече разполагат с нова футболна площадка с изкуствена настилка, изградена с финансиране от Министерството на образованието и науката. Общината осигури и одобрение на проект за основен ремонт на покрива на местното училище по програма „Красива България“, който чакаше над 30 години да бъде ремонтиран. Проблемите дълги години са се натрупвали и са оставяни неглижирани, но сега балансирано се влагат средства във всяка една област и промяната вече се забелязва.

Спортът се превръща в една от емблемите на Етрополе

Една от най-впечатляващите промени е развитието на спортната инфраструктура. Етрополе последователно разширява възможностите за масов и професионален спорт, като едновременно модернизира съществуващите съоръжения и изгражда нови.

Проекти за енергийно обновяване обхващат спортна зала „Чавдар“ и спортна зала №2 „Стоян Николов“, която ще бъде и мултифункционална за различни спортни дисциплини. Предвидените инвестиции целят по-добри условия за тренировки, намаляване на енергийните разходи и модернизиране на спортната база.

През септември 2026 г. градът се сдоби и с игрище за плажен волейбол. Откриването му в присъствието на президента на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев показа значението на спорта за местната общност.

Особено място заема и откритата през април Зала на спорта, която събира историята и постиженията на поколения етрополски спортисти. Участието на Христо Стоичков в официалното откриване превърна събитието в празник на спортната памет и приемствеността.

Днес обновяването на спортната инфраструктура има и допълнителен икономически ефект. Етрополе привлича все повече български и чуждестранни отбори за подготовка, което създава възможности за местния туристически бизнес.

Нов живот за културните символи на града

Възраждането на Етрополе има и своето културно измерение. Един от значимите проекти е енергийното обновяване на Народно читалище „Тодор Пеев – 1871“. Проектът включва подобряване на енергийната ефективност, модернизиране на отоплителните системи, конструктивни дейности и създаване на достъпна среда. Така една от най-важните културни институции на града получава възможност да посреща следващите поколения при съвременни условия.

Особено силен символ на приемствеността е и новият бюст-паметник на Христо Ботев, открит през септември пред основното училище в града, което нови името на великия поет и революционер. Изграден по инициатива на кмета и с подкрепата на проф. дтн инж. Цоло Вутов и благотворителната програма „Българските добродетели“, той е посветен на 150-годишнината от гибелта на поета и революционера.

Това е част от усилията Етрополе да се утвърждава като град, който едновременно модернизира обществената си инфраструктура и съхранява духовното си наследство, защото Етрополе е град на писменост, дух и традиции.

Промяната достига до всеки дом

Зад мащабните обществени проекти стои и постоянната работа по обновяване на ежедневната градска среда. През последните години общината предприема реконструкции и ремонти на улици, възстановяване на настилки и подобряване на инфраструктурата в града и селата.

Успоредно с видимото обновяване се изпълняват и проекти, които имат особено значение за най-уязвимите жители. Един от тях е модернизацията на Дома за стари хора, открит след обновяване през юни 2026 г. Защото развитието на една община не се измерва само с красивите сгради, а и с грижата за хората, които живеят в тях.

Етрополе вече получава национално признание

Постигнатите резултати не остават незабелязани. През 2026 г. кметът инж. Владимир Александров получи трето поредно отличие в националния конкурс „Кмет на годината“, този път в категория „Инвестиции и растеж“, след признанията за връзката с гражданите и развитието на спорта.

Общината получи и „Златен приз“ за утвърждаването си като желана туристическа дестинация. Отчетеният ръст на чуждестранните туристи от близо 125% е още един знак, че инвестициите в спорта, културата и градската среда имат значение и за местната икономика. Така Етрополе постепенно променя представата за възможностите на малките български общини. Защото истинският ренесанс не е само в обновените сгради и улици, а в увереността, че родният град може да предлага бъдеще, за което си струва да останеш.

Важна роля за реализирането на редица обществено значими инициативи в Етрополе има дългогодишното партньорство по Благотворителна програма „Българските добродетели“ на Група ГЕОТЕХМИН, основана по идея на проф. дтн инж. Цоло Вутов. Чрез програмата през годините се подкрепят значими за местната общност проекти в областта на образованието, здравеопазването, културата, инфраструктурата и подобряването на качеството на живот, които имат траен принос за развитието на общината.