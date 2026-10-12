Перник – град, който инвестира в хората и в бъдещето

Перник е град със силна индустриална история, но и град, който през последните години все по-уверено изгражда нов облик. Наред с обновяването на инфраструктурата и градската среда, във фокуса на Община Перник са политиките, които пряко засягат качеството на живот – възможностите пред младите хора, социалната подкрепа, културата и достъпният обществен транспорт.

Младите хора – част от решенията за града

Развитието на младежките политики е сред важните приоритети на Община Перник. Целта е младите хора да бъдат не просто публика на организирани събития, а активни участници в обществения живот и в решенията за бъдещето на града. В Перник работят Международният младежки център, Консултативният съвет за младежка политика и много младежки организации. Общината подкрепя проекти на младежки организации и неформални групи в областта на доброволчеството, гражданската активност, културата, спорта, образованието и здравословния начин на живот.

Голямата следваща стъпка е кандидатурата на Перник за Европейска младежка столица 2029. Тя обединява усилията на институции, младежки организации и самите млади хора около една дългосрочна цел – Перник да предлага повече възможности за образование, професионална реализация, предприемачество, култура и активен обществен живот. Концепцията „Move. Connect. Grow.“ – „Движи се. Свързвай се. Развивай се.“ поставя акцент върху младежките пространства, гражданските и дигиталните умения, социалните и зелените иновации, културното изразяване и благосъстоянието на младите хора.

Социалната политика – подкрепа с конкретни измерения

Социалната политика на Община Перник обхваща деца и семейства, хора с увреждания, възрастни и хора, които не могат да се обслужват самостоятелно. През последните години мрежата от услуги се развива както чрез нови форми на подкрепа, така и чрез инвестиции в материалната база.

В Перник работят 23 социални центъра, като в последните две години са разкрити и Център за грижа за лица с психични разстройства, Център за грижа за лица с различни форми на деменция и Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване. Те са част от процеса по деинституционализация и предоставят грижа в среда, максимално близка до семейната.

Продължават инвестициите и в модернизирането на самите социални услуги. През 2026 г. Община Перник изпълни и проекти за изграждане на фотоволтаични системи в съществуващи социални услуги, както и за закупуване на електрически автомобили и зарядни станции, които ще подпомагат работата на специалистите и достигането на услугите до потребителите. Развиват се и интегрирани социално-здравни услуги.

Но социалната политика не е само сгради, капацитет и услуги. Все по-голямо внимание се отделя на социалното включване – възможността потребителите на социални услуги да участват в културния и обществения живот на Перник. Именно в тази посока са и инициативите, които свързват социалните услуги с културните институции и дават възможност за творчество, срещи и изява.

Култура, която пази традициите и търси нова публика

Културата остава едно от най-разпознаваемите лица на Перник. Международният фестивал на маскарадните игри „Сурва“ превръща града в световна сцена на маскарадната традиция, но културният календар на общината далеч не се изчерпва с най-голямото събитие. Дворецът на културата, част от който е и драматичният театър „Боян Дановски“, Регионалният исторически музей, художествените галерии, Регионалната библиотека „Св. Минков“, читалищата и десетките творчески формации поддържат активен културен живот през цялата година.

Наред със съхраняването на традициите, все по-силен е стремежът към привличане на нова публика с фестивали като „Krakra Jazz & Friends“, „Пейка Urban park fest“, Международният фестивал на късометражното кино, „РестАрт Фест“, предизвикалата огромен интерес изложба на Салвадор Дали и много други концерти, театрални постановки, изложби, фестивали и събития в градска среда превръщат културата в естествена част от ежедневието на Перник.

Това е и една от пресечните точки между културната, младежката и социалната политика – културата като възможност хора от различни поколения и социални групи да бъдат заедно.

По-добра свързаност и обновена инфраструктура

Паралелно с инвестициите в хората се променя и физическата среда на Перник. Един от най-видимите процеси е развитието на общинския градски транспорт и постепенното преминаване към по-екологични превозни средства. През 2026 г. към автопарка на „Градски транспорт – Перник“ се добавят още шест нови електрически автобуса, с което броят им става 24 и продължава модернизирането на обществения транспорт.

Съществена част от промяната е и обновяването на пътната инфраструктура. Ремонтират се основни улици и квартални трасета, изграждат се и се обновяват тротоари, паркоместа и елементи на градската среда. Работи се и по ключова ВиК инфраструктура, включително по решения, които подобряват водоснабдяването на населените места в общината. Тези инвестиции имат една практическа цел – по-добра свързаност между кварталите и населените места, по-сигурно придвижване и по-добра среда за хората, които живеят и работят в общината.

Един град – обща посока

Младежките политики, социалната подкрепа, културата, транспортът и инфраструктурата изглеждат като различни сфери, но всъщност имат обща цел – качеството на живот.

Обновената улица има значение, когато води до място, в което хората искат да бъдат. Новият автобус има смисъл, когато прави града по-достъпен. Социалната услуга е успешна, когато дава повече самостоятелност и достойнство. Културната институция изпълнява мисията си, когато отваря вратите си за нови публики. А младежката политика има резултат, когато младите хора виждат перспектива за себе си именно тук.

Перник пази характера, традициите и индустриалната памет, които са го изградили, но едновременно с това търси своето ново място като модерен и свързан град, в който има не само история, но и възможности за бъдещето.