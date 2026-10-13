От нови пътища до „хандбалната столица“. Бяла гради модел за град с бъдеще

Милиони в инфраструктура, спорт и култура

В малките населени места хората са особено чувствителни към начина, по който местната власт защитава интересите им. Там почти всички се познават, а всяко решение се вижда и усеща пряко в ежедневието. Именно затова през последното десетилетие Община Бяла, област Русе, залага на балансирано управление, насочено едновременно към инфраструктурата, социалната сфера, образованието, екологията, спорта и културата. Натрупването на тези инвестиции постепенно оформя по-модерна и приветлива среда както за жителите, така и за гостите на общината.

Над 23 млн. евро за инфраструктура

Инфраструктурното обновяване в Бяла е част от дългосрочна стратегия за по-добра свързаност и качество на живот. През последните години се изпълняват проекти за над 23 млн. евро, насочени към ремонт и рехабилитация на улици и пътища от общинската пътна мрежа.

Паралелно с това местната власт води последователна политика за повишаване на енергийната ефективност на общинската инфраструктура и постепенно увеличаване на използването на възобновяеми енергийни източници. Това се прави както чрез конкретни инвестиционни проекти, така и чрез ежегодни ремонти и подобрения на общински сгради и съоръжения.

Особено ясно ефектът от тази политика се вижда при по-мащабните инфраструктурни проекти, които влияят пряко и върху други важни сфери. Именно чрез тях се очертава връзката между отделните направления в развитието на общината.

Нови социални услуги за възрастните хора

В края на 2021 г. в Бяла беше открит Домът за възрастни хора „Флора“, изграден с безвъзмездно финансиране по програмата Interreg V-A Румъния-България 2014-2020.

По-малко от пет години по-късно, тази есен, предстои да отвори врати и новата сграда на Дом за стари хора, финансирана по Националния план за възстановяване и устойчивост. Тя е проектирана така, че да отговаря на всички съвременни изисквания за предоставяне на социална услуга за резидентна грижа за хора в надтрудоспособна възраст.

Тези инвестиции са пряк отговор на демографските процеси и показват как общината се опитва да адаптира социалната си политика към реалните нужди на населението. Целта е възрастните хора, особено онези, които са най-застрашени от социална изолация, да получат възможност за достоен, активен и споделен живот.

Спортът като двигател на местната общност

Ако инфраструктурата е скелетът на една община, жизнеността й до голяма степен зависи от спорта и активния културен календар. В Бяла спортът е сред важните инструменти за изграждане на по-силна и здрава местна общност.

Условия за повече физическа активност създават множеството спортни съоръжения със свободен достъп, както и школите на местните клубове. Един от най-силните примери е хандбалният клуб „Бяла“, чиято история за кратко време се превърна в една от най-впечатляващите в съвременния български спорт.

Само пет години след създаването си женският отбор на „белите тигрици“ донесе на Бяла прозвището „хандбална столица на България“. Тимът спечели пет поредни шампионски титли в републиканското първенство и три Купи на България по хандбал за жени.

Успехите не се ограничават само до националната сцена. Отборът участва четири пъти в квалификациите за Купата на EHF - Европейската федерация по хандбал, а тази година за втори пореден път достигна до третия кръг на европейския турнир.

Важен фактор за това развитие е реализацията на големия инфраструктурен проект - многофункционалната спортна зала „ОЗК Арена Бяла“. Тя осигурява условия за интензивен тренировъчен процес и позволява провеждането не само на хандбални срещи, но и на турнири по футбол на малки врати, кикбокс, тенис на маса и други спортове.

През тази година започна и амбициозна реконструкция и основен ремонт на Градския стадион в Бяла. Проектът включва възстановяване на съществуващата лекоатлетическа писта и вътрешната зона за футболно игрище, както и доставка и монтаж на ново спортно оборудване.

Инвестициите в спортна инфраструктура са част от усилията на общинската администрация да насърчава масовия спорт, да развива младежкия потенциал и да стимулира здравословния начин на живот сред хора от всички възрастови групи. Именно с тази визия Бяла кандидатства пред ACES Europe - Спортната асоциация на европейските столици и градове, за Европейски град на спорта през 2027 г. Подобно признание би дало допълнителен тласък за утвърждаването на града като модерно и привлекателно място за живеене.

Културата връща историята към живот

Качеството на живот в една община обаче не зависи само от инфраструктурата и спорта. В Бяла все по-силен акцент се поставя и върху съвременните форми на култура, стъпили върху местното историческо наследство.

Една от големите емблеми за беленчани е Беленският мост на Колю Фичето. Преди две години той беше възроден чрез мащабен проект за реставрация и консервация, реализиран от общината.

В непосредствена близост беше изграден и Експо център „Уста Колю Фичето“ - двуетажна сграда с експозиция, вътрешен 3D мапинг и ресторант с панорамна тераса.

Прилежащата зона постепенно се превърна и в активно културно пространство с богата лятна програма. Там се провеждат концерти и традиционни фестивали като „Празник на житото и хляба“, „Беленско хоро“, „Беленски вкуснотии“, „Аз съм мома беленчанка“ и други.

Мястото вече приема и международни прояви. Сред тях е Международният младежки фолклорен фестивал със специалното участие на НФА „Българе“, както и други събития, които постепенно разширяват културния календар на града.

В края на миналата година общината започна и стратегическия проект „Бяла - култура, памет и бъдеще“, финансиран по Националния план за възстановяване и устойчивост. Той приключи успешно в началото на тази година и беше свързан не само с представянето на историческото минало и културното богатство на Бяла по повод 135-годишнината от обявяването й за град, но и с възраждането на местни традиции, останали на заден план през годините.

След дълга пауза беше възстановен обичаят „Бразаи“, а заедно с него беше организиран и едноименният фестивал на маскарадните игри с участие на кукерски и сурвакарски групи от цялата страна.

Така местната власт се стреми едновременно да пази автентичността на материалното и нематериалното наследство и да го представя по начин, който отговаря на съвременните очаквания. Множеството културни събития през годината вече привличат стотици посетители и утвърждават Бяла като важна културно-туристическа дестинация в региона.

Градът като цялостна система

Днес Бяла е пример за това как една по-малка българска община може да следва европейски модел на развитие чрез балансирано разпределение на ресурсите, дългосрочно планиране и постоянен фокус върху нуждите на местните хора.

Когато инфраструктурата, социалната подкрепа, културата и спортът се развиват паралелно, резултатът не е просто по-добър градски облик. Създава се среда, която може да задържа млади хора, да дава повече сигурност на възрастните и да изгражда местно самочувствие.

Именно в това е и голямата идея зад развитието на Бяла - градът има бъдеще само когато отделните му системи не се движат една срещу друга, а работят в синхрон.