Етрополе има 125% ръст на чуждестранните туристи

Инвестираме в спортните зали, читалището, културното наследство и градската среда. Ремонтираме улици, подобряваме инфраструктурата

- Г-н Александров, Вашата политика на управление все повече привлича вниманието на национално ниво. Какво стои зад промяната в Етрополе и кои са най-значимите резултати от работата Ви?

- Още в началото на мандата си поставих една цел – Етрополе да бъде град, в който хората искат да живеят, младите да се завръщат, а децата да виждат бъдещето си. Аз съм човек на действията и понякога дори се ядосвам, че нещата се случват по-бавно, отколкото ми се иска, но истинската промяна изисква последователност.

Днес вече имаме реални резултати. Обновихме Дома за стари хора, училищни дворове и образователни бази, изградихме нови детски и спортни площадки, включително в част от селата на общината. Инвестираме в спортните зали, читалището, културното наследство и градската среда. Ремонтираме улици, подобряваме инфраструктурата и разширяваме възможностите за спорт и отдих. Стремим се балансирано да инвестираме в развитието и подобряването във всички сфери, а не само в една. Така например ние искаме да асфалтираме всички улици, които имат нужда, но как да пренебрегнем ремонта на течащия покрив в училището в село Лопян, който чака да бъде ремонтиран от 30 години, как да не обновим кухненските помещения на децата в детските градини, където се приготвя храната им и които бяха в много лошо състояние или да не подменим водопроводната мрежа. Именно поради тази причина се стремим да инвестираме във всяка една област.

Особено важен за мен е и проектът за пречиствателната станция за питейни води. Вече е избран изпълнител и сме направили решителна крачка към реализирането на нещо, което поколения етрополци очакват от десетилетия.

Имаме проектна готовност и очаквам държавата да изпълни ангажиментите си към местната власт, за да продължим реализацията на стратегическите инвестиции. Защото един кмет трябва да мисли не само за следващите избори, а за следващите поколения. Моята цел е да използваме всички шансове и възможности, които има Етрополе и да оставим след себе си не просто обновен град, а община с устойчиво бъдеще.

- Здравната превенция се превърна в една от отличителните политики на Етрополе. Защо отделяте толкова голямо внимание на тази дейност и какви резултати постигнахте?

- Защото тя икономисва много средства и време на хората. В малките населени места е трудно на всички в различните възрастови групи да достигат до специалисти, а превенцията е важна. Преглед при един специалист вече е около 150 Евро, не всеки може да си го позволи, а ние им осигуряваме лекари от всяка област. Това спестява на хората време, финанси и им дава възможност заболяванията да бъдат хванати на време и да могат да се лекуват. Защото превенцията спасява животи и поради тази причина превърнахме профилактиката в постоянна общинска политика. С УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ и Столичната лекарска колегия организирахме прегледи с 13 специалисти, които прегледаха над 400 деца. При някои бяха открити здравословни проблеми, за които родителите не подозираха. С д-р Александър Герчев и Борислав Чонгов проведохме скринингови прегледи за гръбначни изкривявания и плоскостъпие на над 1000 деца. Организирахме кардиологични, гастроентерологични, очни и други профилактични прегледи за възрастните. Само при последния високотехнологичен очен скрининг за един ден бяха прегледани 70 души, като при шестима бяха установени проблеми, изискващи последваща консултация.

Изготвихме и десетгодишен здравно-демографски анализ, за да планираме здравните политики според реалните потребности на населението. Същевременно не спираме да подкрепяме и инвестираме и в общинската болница и медицинския ни център.

Искам хората в малките населени места да имат достъп до водещи медицински специалисти, без това да бъде непосилно за тях. Ако чрез тези инициативи успеем да предотвратим дори едно тежко заболяване, усилията ни са си заслужавали.

Вярвам, че превенцията трябва да бъде национален приоритет, а общините могат да имат водеща роля. По-добре е да инвестираме днес в профилактика, отколкото утре да плащаме многократната цена на пропуснатото лечение.

- За трета поредна година получавате национално отличие в конкурса „Кмет на годината“, и то още в рамките на първия си мандат. Тази година бяхте отличен за инвестиции и растеж. Какво означава за Вас тази последователност?

- Най-ценното е, че трите отличия проследяват развитието на Етрополе и то по време на пет различни правителства. Ценно е, когато политиката ти е призната от всички, независимо политическите пристрастия. Първо получихме признанието „Кмет на гражданите“, защото върнахме общината на хората и възстановихме диалога с тях. След това дойде наградата за развитие на спорта и младежките политики, а днес – за инвестиции и растеж.

Това е последователността, в която вярваме и към която се стремим - първо възстановяваш доверието към местната власт, след това инвестираш в младите хора и създаваш условия за устойчиво развитие.

За мен наградите са признание за целия ни екип и за Етрополе. Но те не са самоцел. Радвам се, когато етрополци се гордеят с успехите на нашия град. Най-голямото отличие е, когато хората виждат резултатите и усещат промяната в ежедневието си.

- Етрополе получи и „Златен приз“ за утвърждаването си като туристическа дестинация. Как успявате да превърнете местните дадености в национална разпознаваемост?

- Етрополе има огромен потенциал, но потенциалът сам по себе си не носи резултати. Трябва да го развиваш и да умееш да го представяш. Днес отчитаме близо 125% ръст на чуждестранните туристи, привличаме международни спортни отбори и утвърждаваме града като място за спорт, култура и туризъм.

„Златният приз“ е още едно доказателство, че работим в правилната посока. Радвам се, че беше отличена и работата на общинска администрация и нейния PR и политиката, която води. Професионалната комуникация е важна, защото добрите резултати трябва да бъдат видими и да създават нови възможности за общината.

Искам специално да благодаря на заместник-кмета, директорите на дирекции, ръководителите на отдели и всички служители на общината. Зад всяко наше постижение стоят техният труд и отдаденост. Успехът никога не е дело на един човек.

- Етрополе показва, че и малките общини могат да реализират големи проекти. Какво според Вас е необходимо, за да се превърнат подобни успешни практики в модел за развитието на повече български градове?

- Преди всичко ясна визия, последователност и партньорство. Ние също се учим от успешните практики на други общини и вярвам, че трябва да споделяме опит.

Здравната превенция е добър пример. Представете си колко хора биха получили навременна медицинска помощ, ако подобни инициативи се превърнат в постоянна практика в цялата страна.

Но за да имат общините повече възможности, е необходима и реална финансова децентрализация. Местната власт познава най-добре проблемите на своите граждани и трябва да разполага с необходимите ресурси, за да ги решава.

За нашите резултати огромно значение има и партньорството с бизнеса. Благодаря на малкия, средния и големия бизнес, както и на благотворителната програма „Българските добродетели“ на Група ГЕОТЕХМИН. Благодарение на това сътрудничество реализираме проекти, които оставят трайна следа в образованието, здравеопазването, спорта и социалната инфраструктура.

Вярвам, че добрите политики нямат политически цвят. Когато държавата, общините и бизнесът работят заедно, резултатите са много по-големи.

Силна България се изгражда от силни общини. А силата на една община не се измерва с нейното население или бюджет, а с възможностите, които създава за хората.