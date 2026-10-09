64 милиона евро инвестиции в Монтана

На прага 135-годишнината от възстановяването на градския й статут Монтана e една непрекъснато променяща се, динамична и перспективна община. През последните три години на територията й са изпълнени десетки благоустройствени и екологични проекти с национално, европейско и местно финансиране. Инвестициите са внушителни за региона - близо 64 милиона евро, но по-важното е, че изпълнението на проектите влияе и оформя забележимо средата, в която живеят хората тук.

„Последните три години са най-силните за Монтана, с най-активна работа и отделени ресурси. С убеждението, че ние сме това, което правим многократно продължаваме да развиваме Монтана.

Имаме знанията и опита да надграждаме

и направеното днес да превъзхожда направеното вчера. Градът е един от най-зелените и най-поддържани в страната. Изискванията стават все по-високи, обхвата на дейностите се разширява многократно и се вижда по вида на нашите, квартали, паркове, градини и обществената инфраструктура.“, казва кметът Златко Живков.

Монтана е зелен град с чист въздух. Тук има пет големи парка, много цветни градини, четири фонтана, голямо изкуствено езеро „Монтанензиум“ и стотици дървета край булеварди и улици. Парковете имат поливни системи, които всяка година се обновяват. За поддържането на растителността – косене, засаждане и оформяне на дървета, почистване на алеи, миене на улици се грижат десетки хора и се отделят ежегодно значителни средства от общинския бюджет.

Изпълняват се мерки за опазване чистотата на въздуха по няколко европейски програми. Монтана е сред първите общини в страната, в които стартира

подмяна на старите отоплителни уреди

на дърва и въглища, основен замърсител през зимата. За последните 5 години безплатно са монтирани 10 491 нови по-екологични уреди и системи в жилищата на 5 477 домакинства. Финансирането е по европейските програми LIVE и „Околна среда“ и е на стойност 16 954 000 евро.

От миналата година в Монтана част от градските линии за обществен транспорт се обслужват с 6 нови електрически автобуса. Инвестицията е по проект за екологосъобразна мобилност, финансиран от Европейския съюз по националния план за възстановяване и устойчивост. Проектът е съвместен на общините Монтана и Враца. Бюджетът за Монтана е 1 856 100 евро, като в него е включено изграждане и на 8 зарядни станции. Още 6 електробуса ще започнат да изпълняват обществени линии до края на 2027 година, осигурени по оперативна програма „Региони в развитие“

В града са въведени енергийно ефективни системи за улично осветление след изпълнение на проект по приоритетна ос „Нисковъглеродна икономика“ на Националния план за възстановяване и устойчивост. Монтирани са близо

3000 нови LED осветителни тела

и са подменени 104 ел. табла, въведена е нова интелигентна система за контрол, наблюдение и управление на уличното и парково осветление.

Монтана е сред първите общини в страната по изпълнение на проекти от инвестиционната програма на общините. До края на октомври ще бъде готова реконструкцията на бул. „Трети март“ от бул. “Монтана“ до ул. „Димитър Ерийски“ – северен вход на града. Това е най-мащабният проект на общината за пътна инфраструктура. С него значително се подобрява и осъвременява организацията на движение в натоварената индустриална част на булеварда, като се изграждат три кръгови кръстовища. Стойността на обекта е близо 24,7 милиона евро. По инвестиционната програма на общините в Монтана са изпълнени общо 8 проекта като сключените споразумения с Министерството на регионалното развитие и благоустройството са на стойност близо 40 250 000 евро. Средствата са вложени в основни ремонти на междуселски пътища, улици, подземни мрежи и съоръжения.

Предстои завършването на

обновяването на сградата на Младежкия дом

в Монтана. С проекта се въвеждат мерки за енергийна ефективност, достъпна среда и цялостно обновяване на залите, фоайетата, административните и сервизните помещения. Общата стойност на инвестицията е 2 895 000 евро - изцяло собствени средства на общината.

В следващите две години ще бъде направена реконструкция и внедрени мерки за енергийна ефективност в най-голямата сграда от културната инфраструктура - драматичния театър „Драгомир Асенов. Проектът „Зелени решения за устойчиво развитие на Северозападния регион“, се финансиран по програма „Развитие на регионите“ и е на стойност 6 0 55 000 евро.

През последните три години Община Монтана е осигурила 16 133 000 евро за подобряване на инфраструктура в 23 те села на своя територия. Три от проектите са основни ремонти на междуселски пътища – на пътя от Славотин до Клисурица, на пътя от Белотинци до границата с община Брусарци и пътя от Монтана до Николово и Долно Белотинци. Стойността на тези ремонти е 10 767 000 евро.

Близо 3 000 000 евро са инвестирани за опазване чистотата на въздуха чрез безвъзмездна подмяна на отоплителните уреди на дърва и въглища с климатици и камини на пелети. Изграждат се нови сгради за резидентна грижа и интегрирани здравно-социални услуги в село Горна Вереница. С проекта, финансиран от ЕС по Националния план за възстановяване и устойчивост, Община Монтана разширява капацитета на социалните услуги като предлага нови решения за десетки хора с хронични, двигателни и интелектуални затруднения.

Още 3 000 000 евро са отделени от собствените приходи на община Монтана през последните три години за

основни ремонти на улици, читалища, църкви и обществени сгради

в 23-те села.

Монтана е водеща община по опазване на уникалното културно наследство, неговото популяризиране и утвърждаване на авторитета на България. Това е признание от много обществени организации, които оценяват политиката на местната власт за обновяване и изграждане на културна инфраструктура, подкрепата за развитието на читалищата на територията на общината, и обновяването на съществуващите и изграждане на нови православни храмове.

На всеки две година в града се организират на Международните

празници на духовите оркестри „Дико Илиев“

национално биенале за изобразително изкуство „Тенец“. Ежегодно се провежда международен фолклорен фестивал на празника „Свети Дух“, а от тази есен стартира нова инициатива която събира всички самодейни групи в общ събор на читалищата.

Монтана е европейски град на спорта. Признанието се дължи на десетките действащи спорни клубове и дългогодишна политика на общината в подкрепа на масовия и професионалния спорт. Много са спортистите донесли слава на града от национални и международни състезания. Общината непрекъснато развива и обновява спортната инфраструктура, а вече е подготвен теренът за изграждане на нова спортна арена, каквато Монтана заслужава.