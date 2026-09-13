Всичко за Златко Живков

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Исторически ден за Монтана

Исторически ден за Монтана

Монтана. "Днешният ден е исторически за Монтана", заяви кметът на града Златко Живков преди да направи първата копка за обновлението на водния цикъл н...

01 юли | 13:57
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