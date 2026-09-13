Златко Живков: С високите стандарти сте силни на медийния пазар
Адмирации за това, че откривате актуалните и важни теми в регионите и представяте Чудесата на България, каза кметът на Монтана
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Адмирации за това, че откривате актуалните и важни теми в регионите и представяте Чудесата на България, каза кметът на Монтана
Това е победа за съгражданите ми, каза кметът
Дългите години управление ме научиха как се постигат високи резултати
Подпомагаме младите семейства, стимулираме ученици в професионалните гимназии
За кандидата на ГЕРБ и СДС са гласували 51% от избирателите
Кметът на Монтана Златко Живков направи първа копка на нова детска градина, чийто строеж се финансира от Швейцария по програмата за българо-швейцарско...
Развиваме се най-бързо в Северозапада, обяви кметът Златко Живков Свети Дух е празник на Монтана от стари времена. Още преди повече от век и полови...
Общината спря ремонта на джамията в Монтана, съобщи кметът Златко Живков. Причината е, че от 1964 година джамията е архитектурен паметник с религиозно...
12 малки селища молят да обновят читалищата им Години наред парите на общината в Монтана оставаха за града. И собствените, и европейските. За 10 годи...
Продължава строителството на 4 храма в община Монтана, съобщи кметът Златко Живков. През миналата година е построен храм в село Трифоново, в което ни...
Кметът на Монтана Златко Живков сключи изгоден договор с "Топлофикация" за новия отоплителен сезон. Вместо досегашните 175 лв. за мегаватчас енергия,...
Пети мандат спечели Златко Живков от ГЕРБ в Монтана. За него са гласували 53-54 % от участвалите във вота, показват данни на щаба на Реформаторския бл...
Проф. Кръстьо Петков, председател на съюза на икономистите у нас, подкрепи Златко Живков за нов мандат като кмет на Монтана. Трябва да се заложи на си...
С препълнен салон на драматичния театър, побрал над 600 души, сегашният кмет на Монтана Златко Живков откри предизборната си кампания за нов, пети ман...
Имам дързостта да застана пред вас и да поискам доверието ви за пети път! Това заяви в петък вечер пред близо 300 души в градината на ресторант „Елит"...
Кметът на Монтана Златко Живков да бъде удостоен с най-голямото почетно звание на общината – почетен гражданин. Това решиха на последното си заседание...
Имат ли политиците тайни в кухнята, как се готвят за празниците и кои са най-важните подправки, без които гозбите не се сервират на масата, разказаха...
Монтана. Брюксел е залят от гости заради дните на отворените врати на ЕС, каза ден след завръщането си от европейската столица кметът на Монтана Златк...
Монтана. Приключи предвиденият за годината ремонт на 46 улици в Монтана, съобщи кметът Златко Живков. Сред тях са „Цар Борис Трети", 3 март", „Парта...
Монтана. "Днешният ден е исторически за Монтана", заяви кметът на града Златко Живков преди да направи първата копка за обновлението на водния цикъл н...