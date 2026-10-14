10 причини да избереш Ямбол за свой дом

Тук не просто живееш. Тук можеш да построиш своя живот

Има места, които са красиви за един уикенд. Има градове, в които е удобно да живееш. А има и такива, които не спират да се променят, без да губят своя характер.

Ямбол е сред тях.

Хилядолетна история, живи традиции и нова енергия. Тунджа в сърцето на града, паркове на крачка от дома, обновени квартали и нови пространства за живот.

Но най-важният въпрос е друг: Какво ни дава Ямбол, за да изберем бъдещето си тук?

Ето десет отговора.

1. ТУК ИМА МЯСТО ЗА ТВОЯ ДОМ

Ямбол се променя едновременно в новите и в утвърдените жилищни зони.

На мястото на бившите казарми се ражда „Христо Смирненски“ – нов градски комплекс върху 340 декара – с жилища, услуги, спортни и обществени пространства, зелени площи.

Паралелно с това се обновяват вече съществуващите квартали. През последните три години близо 3800 домакинства в 38 многофамилни сгради получиха възможност за енергийно обновяване.

„Каргона“, „Диана“, „Златен рог“, „Граф Игнатиев“, „Хале“, „Кринчовица“, „КОС“, „Г. Бенковски“ – промяната достига до различни части на града.

Бъдещето не се изгражда само от нулата. То започва и с грижата за дома, който вече имаш.

2. ОБЩИНАТА ПОДКРЕПЯ СЕМЕЙСТВОТО

Решението да създадеш семейство е лично. Но средата, в която го правиш, има значение.

Затова Ямбол развива различни форми на подкрепа за семействата – от помощ за двойки с репродуктивни затруднения, през еднократна финансова помощ при раждане на дете, до насърчаване на младите семейства да изберат града за свой дом.

И зад тези мерки вече стоят истински човешки истории. Осем деца са родени в семейства, получили подкрепа от Община Ямбол за инвитро процедури. Само през последната година и половина по програмата са подпомогнати 24 семейства.

Общината предоставя и еднократна финансова помощ при раждане на дете, а отделна програма подкрепя млади семейства, които избират да се установят и да изградят живота си в Ямбол.

Защото подкрепата за семейството не започва и не свършва с една помощ. Тя продължава с детската градина, училището, квартала, местата за спорт и игра и с възможността родителите да виждат бъдеще за децата си тук.

Да задържиш младите хора означава да им дадеш повече от причина да останат – означава да им дадеш условия да създадат семейство и бъдеще.

3. РАБОТА, БИЗНЕС И МЯСТО ЗА НОВИ ИДЕИ

Домът има нужда и от сигурност, а сигурността минава през работа и доходи.

Местната икономика обхваща хранително-вкусовата и леката промишленост, машиностроенето, строителството, търговията и услугите.

Общината създава условия и за нови инвестиции – изгражда нова и подобрява съществуващата инфраструктура, предлага терени за производство, складова дейност, търговия и услуги, включително в Индустриалния квартал и край Обходен път „Запад“.

А инициативата „Върни се в своя роден град – Ямбол има нужда от теб!“ среща работодатели с ямболци, които живеят извън града и обмислят завръщане.

Да работиш, да създадеш собствена компания, да инвестираш или да се върнеш – това са различни пътища към една възможност: да градиш бъдещето си тук.

4. СРЕДА, В КОЯТО ДЕЦАТА ИМАТ ЗА КАКВО ДА МЕЧТАЯТ

Добър град е този, в който детето има къде да учи, да спортува, да играе и да открива света.

В Ямбол училищата посрещат учениците с модерни пространства – фото- и броудкаст студиа, стереоскопични 3D дисплеи, изследователски лаборатории, интерактивни системи и специализирани кабинети.

Модерна интерактивна среда се създава и в детските градини, а Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол привлича студенти от цялата страна.

Защото бъдещето на един град започва от начина, по който се грижи за децата си.

5. ПОВЕЧЕ ВРЕМЕ ЗА ТОВА, КОЕТО ИМА ЗНАЧЕНИЕ

Едно от големите предимства на Ямбол е неговият мащаб.

Домът, училището, работата, центърът, паркът и спортните площадки са близо. Пешеходната и велосипедната мрежа се разширява, обновяват се улици и тротоари, изграждат се кръстовища с кръгово движение, паркинги и нови връзки между кварталите.

По-малко време в придвижване означава повече време за семейство, приятели и за себе си.

Понякога добрият стандарт на живот се измерва не в километри, а в свободни часове.

6. СПОРТЕН ХАРАКТЕР, НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ

Спортът отдавна е част от идентичността на Ямбол. Днес обновяването и разширяването на спортната инфраструктура създават нови възможности.

Обновената зала „Диана“, стадион „Тунджа“, плувните басейни, тенис комплексът, скейтпаркът, лекоатлетическите съоръжения, откритите спортни площадки и новата многофункционална тренировъчна спортна зала дават възможност на все повече деца и младежи да изберат своя спорт.

Общината подкрепя десетки спортни клубове и богат спортен календар, а Ямбол е домакин на национални и международни състезания, включително прояви за хора с увреждания.

От Ямбол тръгна и инициативата за възстановяване на утринната гимнастика в училищата, а градът ежегодно е домакин на Националния фестивал на утринната гимнастика.

Тук спортът не е само за шампиони. Той е начин на живот.

7. ПРИРОДАТА Е ДО ДОМА

Река Тунджа, Градският парк, Боровец, Линейният парк, „Опитно поле“, Ормана и Гребната база са част от ежедневието на Ямбол.

Излизаш от дома си и след минути си край реката, сред дърветата или на място за спорт и разходка.

Това е едно от предимствата на град като Ямбол – да не се налага да избираш между градския живот и близостта до природата.

8. КУЛТУРА, КОЯТО ДАВА РИТЪМ НА ГРАДА

Театър, концерти, изложби, кино, литература, фестивали, музика и танц – културният календар предлага причини да излезеш от дома през цялата година.

Своя публика имат драматичният и кукленият театър, художествените галерии, читалищата и Камерен оркестър „Дианополис“, а големите събития като музикалните празници „Златната Диана“, театралните празници „Невена Коканова“, кукленият фестивал „Михаил Лъкатник“, „БириМанджаро“ и „Ямбол ни съБира“ превръщат залите, улиците и площадите в сцена.

В последната седмица на февруари идва „Кукерландия“ и Ямбол зазвучава различно. Хлопките, маските, цветовете и хората превръщат града в сцена.

А когато дойде Коледа, неповторимият ямболски коледарски буенек отново показва нещо важно – че традицията остава жива, когато хората я носят със себе си.

Защото пълноценният град предлага не само къде да работиш, а и какво да преживяваш.

9. ИСТОРИЯ, КОЯТО ИМА ЛИЦЕ

Ямбол има история, която продължава да живее.

Тракийският и античен град Кабиле. Средновековната крепост Дъбилин. Безистенът. Музеят на бойната слава. Браилското знаме – първообраз на българския национален трикольор.

Това не са просто страници от миналото. Те са част от характера на Ямбол.

На Боровец 55-метровият пилон с българското знаме се вижда отдалеч и се превръща в един от съвременните символи на града, родил патриоти като Иван Параскевов и Костаки Попович.

Град, който пази историята си, има лице.

10. ЯМБОЛ ИСКА ДА НИ ЗАДЪРЖИ

В крайна сметка изборът на град е избор на начин на живот.

Дом. Семейство. Работа. Образование. Спорт. Природа. Култура. Време за близките. Възможност да започнеш нещо свое.

Ямбол развива новите градски територии едновременно с кварталите, които вече са част от неговата история. Инвестициите са насочени към жилищната среда, инфраструктурата, образованието, спорта, културата, семействата и местната икономика.

Само през 2026 г. за поддържане и подобряване на уличната и пешеходната инфраструктура, уличното осветление, зелените площи и чистотата са предвидени 19,66 млн. евро, а капиталовата програма включва улици, паркинги, междублокови пространства, пешеходна и велосипедна свързаност, образование и обществени обекти.

И всичко това има една цел – по-добра среда за хората, които са избрали да бъдат тук.

Да останеш не означава да се откажеш от бъдещето.

Означава да избереш къде искаш да го построиш.

А когато това място е там, където са твоите хора, твоите спомени и твоят дом, изборът придобива съвсем друг смисъл.

В ЯМБОЛ. Град с история. Град с характер. Град с бъдеще.