Животът става приказка за 5 зодии от днес

Когато сезонът на Овен започне на 20 март 2026 г., всичко става много по-добро за пет зодиакални знака. И това продължава до 20 април!

По време на сезона на Овен често се фокусираме върху новото начало. Овен е кардинален огнен знак. Кардиналните знаци са естествените лидери в живота и обичат да бъдат сред двигателите на събитията. Те обикновено излъчват увереност и когато Слънцето навлезе в Овен, всички ние придобиваме повече от тези качества. Тъй като Овен управлява първия дом на зодиака, през този период сме склонни да се съсредоточим върху собствените си нужди – включително какво искаме да правим и как да го постигнем.

Поради тази причина Овен понякога се смята за егоистичен знак, затова е добре да помним, че при взаимодействие с другите трябва да вземаме предвид и техните чувства. Когато има баланс, това е един от най-вълнуващите периоди от годината, особено ако сте сред тези знаци, чийто живот предстои значително да се подобри.

Овен

Когато Слънцето навлезе във вашия знак на 20 март, Овен, светлината на прожекторите е насочена към вас. Смята се, че Слънцето е в екзалтация в Овен, което означава, че енергията действа плавно. По това време сте на върха на увереността си и разполагате с повишена енергия.

Това е период на нови начала. През първите 10 дни от транзита на Слънцето през вашия знак, то е придружено от Венера в Овен, което прави времето благоприятно и позитивно - особено когато става въпрос за привличане на хора към вас.

Близнаци

Когато Слънцето премине в Овен, то навлиза във вашия 11-ти дом, който управлява приятелствата, групите, социалния живот и дългосрочните цели. Сега е моментът да укрепите връзките с приятели и групи, в които участвате - като компании или социални общности.

През следващите седмици ще виждате ползи от създаването на контакти, а приятелствата и груповите ви връзки ще процъфтяват. Всичко става по-добро, когато общувате повече и прекарвате време с важните за вас хора. Периодът от 20 март до 20 април е вашето време да блеснете!

Лъв

Овен е знак, който е много съвместим с вас, Лъв, а Слънцето в този знак преминава през вашия 9-ти дом. Това обикновено е приятен период, в който мислите ви се насочват към пътувания, разширяване на мирогледа и научаване на нови неща.

9-ти дом управлява и образованието, но то не е задължително формално. Може да се заинтересувате от нещо и да прочетете книга или да гледате документален филм. Ще ви доставя удоволствие да се фокусирате върху идеи, които ви вълнуват. През следващите седмици всичко се подобрява, защото сезонът на Овен повишава увереността и енергията ви, правейки периода продуктивен и позитивен.

Стрелец

Овен е сроден огнен знак, Стрелец, и е много съвместим с вас, докато преминава през вашия 5-ти дом на любовта, приятелствата, креативността и децата. Всичко се подобрява, когато Слънцето навлезе в този дом и усетите прилив на положителна енергия, креативност и романтични желания.

Това е и домът на забавленията, така че сезонът на Овен често носи период на повече вълнение и приключения. Очаквайте да почувствате обновена енергия и желание да поемете контрол над това, към което ви води страстта.

Водолей

Водолей, можете да очаквате прилив на любопитство и разговори по време на сезона на Овен, а може би и кратки пътувания. Може да почувствате нужда по-често да споделяте мнението и идеите си или дори да предприемете действия по някои от мислите и мечтите си.

През този период вероятно ще прекарвате повече време със съседи или роднини. Изследването на близката среда и наслаждаването на места около дома ще ви привличат през следващите седмици. Очаквайте по-натоварено, но и по-продуктивно ежедневие, както и по-голяма видимост в собствената ви среда.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com