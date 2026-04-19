Защо кърпите губят пухкавостта си и как лесно да я върнем?

Ако кърпите ви за баня са загубили мекотата си и вече не попиват добре, това не означава, че трябва да ги изхвърляте. Според експерти те могат да бъдат възстановени с малко усилия и с помощта на обикновени продукти, които всеки има у дома, пише Real Simple.

Защо кърпите губят своята ефективност

С времето по влакната на кърпите се натрупват остатъци от перилни препарати, омекотители и твърда вода. Това създава невидим слой, който пречи на тъканта да абсорбира вода, обяснява експертът по почистване Скот Шрейдър.

По думите му проблемът често се среща в домакинства, където се използва прекалено много препарат или редовно се добавят листове за сушилня. Допълнително влошаване настъпва при сушене на прекалено висока температура, което може да увреди влакната и да ги направи твърди и неефективни.

Простият метод за възстановяване

Основателката на марка за нощно облекло Кейти Ръст посочва, че решението може да се крие в два обикновени продукта - оцет и сода бикарбонат.

Тя препоръчва първо кърпите да се изперат на най-горещата програма, която позволяват, като се използва само една чаша оцет. След това да се пусне втори цикъл на пране с половин чаша сода бикарбонат.

Тази комбинация премахва неприятните миризми и остатъците от препарати, които са се натрупали в тъканта. Ръст съветва да се избягва използването на омекотител и при възможност да се добави допълнително изплакване, за да се отстранят напълно всички остатъци.

Как да запазите кърпите си меки за по-дълго

За да останат кърпите пухкави и ефективни, е важно да се спазват указанията за поддръжка и да не се прекалява със сушенето.

Според експертите високите температури в сушилнята, съчетани с въртенето, могат да смачкат влакната и да намалят тяхната естествена мекота и обем. Най-добрият подход е сушене на средна температура, след което кърпите да се извадят леко влажни и да се оставят да изсъхнат на въздух.

Така те не само ще останат по-меки, но и ще запазят способността си да попиват ефективно за по-дълго време.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com