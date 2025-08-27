Възхитителна държава на ръба да отиде в историята. Сериозен проблем

След едно-две поколения Тувалу ще изчезне от картата.

Бъдещето на Тувалу е толкова застрашено от климатичните промени и покачването на морското равнище, че почти цялата държава вероятно ще бъде под вода при прилив само след около 25 години. Това е екзистенциална заплаха за около 11 000 жители на островната държава - място, което е можело да бъде райска туристическа дестинация, но скоро ще бъде само спомен в медиите.

"Морското равнище се покачва бързо, заплашвайки да потопи земите ни под океана", заяви през 2023 г. тогавашният министър-председател Каусеа Ната̀но.

"Екстремните климатични явления, които всяка година стават все повече и по-интензивни, убиват хората ни и разрушават инфраструктурата. Цели морски и крайбрежни екосистеми умират в затоплящи се води", категоричен е той.

Най-очевидният ефект на климатичните промени за островните държави в Тихия океан - като Тувалу, Вануату, Науру, Кирибати и други, е покачването на морското равнище. Според проучване на екипа на НАСА за промяната на морското равнище, нивото около Тувалу вече е с 15 см по-високо в сравнение с 1993 г., а това увеличение се ускорява.

Може да изглежда малко, но е два пъти по-бързо от средната стойност за света.

А Тувалу няма високи планини за защита - цялата страна е средно на два метра над морското равнище, а най-високата ѝ точка е под 4.5 м. Днес двама от всеки трима жители преживяват наводнения, които би трябвало да се случват веднъж на сто години.

Но това е само началото. Климатичните промени рушат живота на Тувалу по почти всякакъв начин. Подземните води вече са замърсени от солена вода - единствен източник на прясна вода остава дъждът, а сушите стават все по-чести. Почвата е солена и пореста - земеделието е почти невъзможно. Рибата - основна храна, изчезва, а част от останалата става отровна, заради токсини от избелели корали. Оцеляването в Тувалу става скъпо и зависи от внос от богати държави.

Тувалу не може да спре климатичните промени самò - въглеродният му отпечатък е толкова малък, че често се закръгля до нула. Въпреки това страната е сред най-активните в международната борба.

През 2002 г. заплаши да съди Австралия и САЩ, заради техния принос към глобалното затопляне. Беше и сред първите, които настояваха за международен договор за спиране на добива на изкопаеми горива.

Тувалу създаде Комисия на малките островни държави за климатични промени и международно право (COSIS), за да заведе дела срещу големите замърсители.

В същото време се предприемат и драстични вътрешни мерки, като изграждане на нови терени и диги - столицата Фунафути вече е повдигната с един метър, както и засилване на бреговата защита. Но ако всичко това се провали - остава последното решение: напускане.

Нова Зеландия и Австралия вече издават т.нар. "климатични визи". При първото подобно австралийско гласуване повече от половината население на Тувалу кандидатства, пише Lifestyle.bg

