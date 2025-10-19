Уилям разтърси Бъкингам! Чарлз е покрусен

За пореден неочакван раздор в Бъкингам съобщи пресата зад океана. Принц Уилям даде интервю в Уиндзор за комика Юджийн Леви от шоуто The Reluctant Traveler и ясно заяви, че той ще бъде различен крал в сравнение с баща си. Думите му обаче са наранили Чарлз, който е приел коментарите като нападка по свой адрес, е мнението на анализаторите. Твърди се, че настоящият й бъдещият монарх не си говорят. Пак според наблюдателите синът на покойната Елизабет Втора е изтълкувал превратно думите на Уилям за детството му, развода на родителите му и промените, които смята за нужни в Бъкингам. Принцът отиде още по-далеч. Той заяви, че е решен да даде на децата си - 12-годишния Джордж, 10-годишната Шарлот и 7-годишния Луис, спокойния семеен живот, който не е имал на техните години. „Мисля, че е наистина важно атмосферата у дома да е изпълнена с топлина, с чувство за безопасност, сигурност, любов. Всичко това беше част от детството ми, докато родителите ми не се разведоха. Така че при мен беше за кратко. Искам да създам свят, в който синът ми се гордее с това, което правим. Надявам се да не се връщаме към нрави от миналото, с които Хари и аз трябваше да израснем“.

„Уилям не постигна кой знае какво със споменаването на проваления брак на Чарлз и Даяна. Напомня за оплакванията на Хари“, казва пред „Woman’s Day“ кралският кореспондент Фил Дампиер. И допълва: „Кралят и принцът трябва да пеят една и съща песен. Затрупани са с достатъчно драми, най-вече свързани с Хари и Андрю, няма нужда и Уилям да разклаща лодката.“ Висш придворен е категоричен: „Въпреки че кралят не отговори нищо на сина си, е дълбоко разстроен от думите му. Чарлз понякога има чувството, че е атакуван от всички страни. Хари критикува от Калифорния, коментирайки колко дълго остава на баща му да живее, а сега Уилям споделя плановете си за бъдещето на трона. През цялото време кралят се бори с рака и прави всичко възможно да бъде обединител в едно все по-разединяващо време за обществото. Всичко, което поставя под въпрос него, действията в династията и монархията, никак не е полезно. Всичко е традиция и приемственост. Уилям, който положи клетва за вярност на коронацията, трябва да помни това“. „Промяната е в моя дневен ред. Промяна завинаги. Приемам и се наслаждавам на тази промяна – не се страхувам от нея“, сподели още Уилям в интервюто. Откровенията на принца идват върху фона на спекулациите, че Кейт тихо се бунтува срещу правилата на кралското семейство, избирайки да даде приоритет на здравето си пред това да угоди на хората и изразявайки желание за по-спокоен живот. Всичко това накара експертите да заподозрат, че Уилям възнамерява да бъде „крал на непълен работен ден“. „Хората се притесняват, че като постави семейния и личния живот на първо място, Уилям може да изгуби връзка с обществеността“, е мнението на кралски експерт пред RadarOnline. „Покойната кралица винаги е вярвала, че видимостта е от съществено значение – и някои смятат, че Уилям се отдръпва повече, отколкото би трябвало.“ Експертът добавя, че този ход е дълбоко обезпокоителен, защото би могъл да отчужди поданиците му. „Кейт иска спокоен и здравословен живот, а Уилям е решен да го осъществи“, не се колебае източник, близък до принца и принцесата. „Но за да го направи, ще трябва да намери баланс между съпруга, който иска да бъде, и краля, който се очаква да стане.“

