Страшна драма в "Трейтърс". Оля на косъм, Владо Николов избухна

Страшна драма в култовото шоу "Трейтърс". Тази вечер то роди прецедент. За първи път на кръглата маса се гласува цели три пъти, тъй като Ева и Оля събраха по пет гласа и при трите вота.

След третото прегласуване двете спечелиха имунитет и право на участие в четвъртото гласуване.

С Евчето счупихме играта, но въпреки че хората са облъчени, шестото им чувство и интуициите работят, отбеляза Оля.

При последвалото гласуване праведният Йордан получи шест гласа и напусна завинаги играта, като за сбогом илюзионистът изрази съжаление, че влизайки тук е искал да види личности, но е видял овчици.

Той не бе на себе си от яд, че Бачорски е гласувал против него, след като е бил наясно, че Владо Николов дърпа конците в играта.

Самият Владо пък призна, че това, което се е случило, изобщо не му харесва.

Той обвини Мая, че е провалила плана им да изгонят Оля Малинова.

Вече не знам къде и в какво се намираме, заяви по бТВ Владо Николов.

На свой ред Георги Коджабашев изрази убеденост, че Бачорски е предател и Владо му осигурява чадър, тъй като е важна част от неговата схема.

Като цяло обаче доверието между праведните вече е разклатено и се очертават нови драми.

