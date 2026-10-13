Странно явление озари небето

Необичайни светещи следи, наподобяващи гигантска медуза, се появиха в небето над източното крайбрежие на САЩ след успешно изстрелване на космическа ракета към Международната космическа станция (МКС). Зрелищната гледка привлече вниманието на десетки наблюдатели в ранните сутрешни часове.

Феноменът е известен като „медузести облаци“ (jellyfish clouds) заради характерната си форма – ярко светеща горна част, от която се спускат множество тънки нишки, наподобяващи пипалата на морското животно.

Въпреки впечатляващия си вид, формациите не са обикновени метеорологични облаци. Те се образуват, когато водните пари и газовете, отделяни от ракетния двигател, достигнат високите слоеве на атмосферата, разширят се и кондензират.

Ефектът става особено ярък, когато слънчевите лъчи осветяват газовете на голяма височина, докато земната повърхност все още е потънала в сянка. Затова подобни небесни картини се наблюдават най-често малко преди изгрев или след залез слънце.

Светлинното зрелище е било забелязано в предварително изчисления интервал между 06:33 и 06:45 часа местно време, съобщава Meteobalkans.