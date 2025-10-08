Скандал в "Игри на волята"! Летят обиди, зрителите бесни

Водещият на "Игри на волята" Павел Николов предизвика скандал с поведението си в последния епизод на предаването.

По време на капитанската битка той отправи поредица от иронични и саркастични коментари, които зрителите възприеха като обидни и подценяващи към участниците.

„Капитанът трябва да е комбинация от знания и качества… Днес не виждам това на арената“, започна Павел, като с тона си ясно показа разочарование от нивото на играта. Докато Калин уверено се справяше със задачата, водещият подхвърли: „Ами да си печели битката и да слага край на мъките на останалите… направо ми идва да хвърля бялата кърпа!“

След победата на Калин, критиките не спряха. „Второто място няма никаква стойност. Ужасяващо представяне на Кристиан и Деси – изморени коне“, допълни Николов, а Ралица Паскалева се включи с оценка: „Пълна излагация!“

В следващата битка Павел отново провокира зрителите с реплики към участника Дечо, наричайки го „Шрек“, „Мойсей“ и сравнявайки го с образ от „делфинариум“.

Това бе посрещнато с вълна от негативни коментари онлайн. Много от феновете определиха поведението на водещия като „все по-агресивно“ и „неподходящо за праймтайм формат“. В социалните мрежи вече се чуват призиви за промяна в тона на предаването, като част от зрителите настояват за повече уважение към участниците и по-професионално отношение от страна на водещите.

