Скандал в "Ергенът: Любов в рая"! Грозни обиди

Ана-Шермин и Красимир отново влязоха в конфликт. Макар че всичко започна с насмешка, обидите им бързо ескалираха. Ще успее ли отношението на Красимир да отблъсне Шермин напълно?

Двойката влезе в нов спор, като нападките тази вечер бяха по-пиперливи от всякога. Шермин настоя за повече внимание и разговори, докато Краси сметна, че тя очаква твърде много от него. Напрежението между тях става все по-осезаемо с всяка следваща минута.

Всичко започна съвсем безобидно – двамата си разменяха шеги относно възраст и гаджета, докато Шермин не се изказа по-остро към Краси и нещата ескалираха:

„Това ми е максимума – 10 години разлика. Това, че ти си чичо-бакшишо…“

Тази реплика не се хареса на половинката ѝ, а той реши да увеличи напрежението като продължи:

„Само да ти кажа, моето момиче, че аз на 50 години ще съм топ, а ти на 35 не знам дори на какво ще приличаш.“

Спорът им се развихри пред очите на някои от участниците, като те бързо реагираха, с цел да ги „разтърват“ и да внесат спокойствие в стаята.

Нападките продължиха с пълна сила. Краси отнесе и заплахи от самата нея за начина, по който я е докосвал в предишните епизоди, а той реши да замълчи и да не задълбава.

Въпреки това, той отиде да се оплаче от отношението на участничката на своите приятели Атанас, Стоян и Валентин.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com