Телевизионен феномен идва в родния ефир

bTV придоби правата за излъчване на едно от най-успешните кулинарни риалити предавания в света – „My Kitchen Rules“ на Banijay Rights, глобалното подразделение за разпространение на световния гигант Banijay Entertainment. С този ход медийната група разширява портфолиото си от развлекателни формати и за първи път ще предложи на българските зрители телевизионен кулинарен хит, който вече е покорил публиката в над 15 държави по света.

„My Kitchen Rules“ е телевизионен феномен с 50 международни сезона зад гърба си, в които милиони зрители споделят емоцията на хиляди вечери около масата. Форматът доказва, че рецептата за перфектното забавление е проста – вкусна храна, неподправени емоции и щипка съревнование.

Българската адаптация на предаването ще бъде реализирана под името „Моята кухня е номер едно“. В кулинарната надпревара отбори от по двама участници, обединени от различни семейни, приятелски, колегиални или други връзки, превръщат собствената си светя светих в ресторант за една вечер, където трябва да впечатлят журито и конкурентите си с тристепенно меню. Най-добрите продължават напред в поредица от кулинарни дуели и предизвикателства, докато един отбор не завоюва голямото признание и награда от 75 000 евро.

За първи път в България зрителите ще видят как местни кулинарни таланти влизат в кухнята на световния хит.

Кастингът вече е отворен – всяко кулинарно дуо, което обича не просто да готви, но умее да се забавлява и мечтаете да превърнете трапезата си в арена на вкусни приключения, може да се запише за участие.

„Моята кухня е номер едно“– кулинарното шоу, в което трапезата е състезателна арена, а вкусът решава всичко.

My Kitchen Rules е формат на Seven Network Australia. Сезон 15 на кулинарното състезание стартира на 1 септември 2025 по Seven. Форматът е адаптиран в 15 държави, включително Великобритания и САЩ. Banijay Rights се занимава с международното разпространение.

