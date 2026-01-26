Разярена жена нападна здраво Ива Софиянска

Разярена хейтърка направо попиля Ива Софиянска.

"Удоволствие Ви доставя явно да се излагате и да се правите на шашава тийнейджърка. Продължавайте, чудесно Ви се получава, но дали си давате сметка колко олеквате с тези простотии", изтъква гневно жената под видео на снахата на Божков.

С шегаджийски тон Ивето не й остава длъжна:

"Когато ми кажат, че "олеквам". Кръстя се и чакам апетита ми за кило баница и тава крем карамел да изчезне магически", затапва я дъщерята на Стефан Софиянски.

