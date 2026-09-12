Всичко за Ива Софиянска

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Ива свали 20 килограма

Ива свали 20 килограма

Ива Софиянска пусна свой фотос във фейсбук, от който става ясно, че вече е стройна като фиданка. На снимката снахата на Васил Божков позира у дома си...

24 март | 20:55
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Стефан Софиянски стана дядо

Стефан Софиянски стана дядо

София. Дъщерята на бившия столичен кмет Стефан Софиянски Ива е родила днес първото си дете от Антон Божков. "Имам новина! Казва се Мая и се появи на...

17 ноември | 14:57
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