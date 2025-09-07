Нова красавица диша във врата на синоптичките

Новата водеща на Времето по Bulgaria on air Ивана Захаренова обещава само слънчеви прогрози. Красавицата, която вече диша във врата на конкуренцията – като Никол Станкулова по Нова и Ева Кикерезова по БНТ, е изключително комуникативна. Тюркоазените й очи, които веднага приковават вниманието, гарантират чисти хоризонти, независимо от метеорологичните условия.

Камерата обича харизматичната Ивана - тя открива магията на телевизията още в ранна възраст и по един напълно естествен начин се превръща в част от нея – както пред обектива, така и зад кулисите. Възпитаничка на Софийската професионална гимназия по туризъм, Ивана завършва „Медии и журналистика“ и „Връзки с обществеността“ в УНСС, трупа опит в Българската национална телевизия, а от вече две години е мениджър „Събития“ в Investor Media Group. Участва в журито на престижни модни състезания, печелила е журналистически конкурс на Фондация „Димитър Цонев“ в екип с колеги. Ивана се разписва още в сериала „Революция Z”, в предаването „Сделка или не“, в телевизионни реклами и видеоклипове. Днес тя обединява страстта си към медиите и комуникациите в новото амплоа. Приятелски дели територията на Времето с Йоанна-Микаела Димитрова. Усмивките и на двете са винаги искрени и топли.

