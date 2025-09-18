Неочаквана рокада в БНТ. Къде отиде Драго Драганов

Неочаквана рокада в ефира на БНТ.

Тази сутрин зрителите на "100% будни" изненадващо гледаха Драго Драганов, вместо обичайните водещи в студиото.

"Здравейте, скъпи зрители! Не сте объркали нито часа, нито деня – аз съм Драго Драганов и съм специален заместник в студиото на "100% будни", започна той.

Колежката му Надя Иванова се пошегува: "Признавам си, за миг се зачудих дали не съм попаднала в "БНТ завинаги"."

Драго обаче не пропусна да ѝ отправи комплимент: "Ти отдавна си част от историята на БНТ. Днес аз ще се опитам да отвърна на висотата на твоята хубост, чар, естествено поведение и да запазим доброто настроение."

"Как да не се чувствам в еуфория и прекрасно настроение с такъв мил човек", отвърна трогната Надя.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com