Най-старата торта на света е на 4000 години. Дали е била вкусна?

Тортата е може би едно от най-великите изобретения на човечеството. Както съобщава IFLScience

тортата съществува от хиляди години.

Има обаче една, която е оцеляла през цялото това време.

Според Книгата на рекордите на Гинес тази торта се прави от около 4200 години, което я прави най-старата известна в света.

„Състои се от две пшенични питки с ширина 10 сантиметра,

за които се смята, че са пълни с мляко, мед и сусамови семена, което ги прави по-скоро пита, отколкото хляб. Звучи доста вкусно, докато не осъзнаете колко е стара“, отбелязва статията.

За да се изпече блатът, тестото първо се поставяло между две медни тави, предназначени да бъдат съединени, което позволявало на блата да се загрее отвътре и да се запечата добре след изпичане.

„Формите били предварително загрети на огън и поставени върху мокро тесто, което водело до образуването на въздушни мехурчета вътре. Докато питите се охлаждали, тези въздушни мехурчета излизали, създавайки вакуум във формата. Това гарантирало, че блатът ще прилепне към метала и ще се запази дълго“, обясняват от швейцарския музей на храните „Алиментариум“, където тортата е изложена.

Защо я приготвяли по такъв начин, че да се запази дълго време?

Според IFLScience такава торта е била приготвяне за членове на аристократични семейства в Древен Египет.

„Тортата е открита в некропола Меир в гробницата на Пепианх Средния, везир (най-високата позиция, която човек може да постигне в древния египетски кралски двор, освен фараона), служил по време на управлението на Пепи II, смятан от някои за най-дълго управлявалия монарх в историята“, се казва в статията.

Отбелязва се, че

сладкиши и хлябове като този са били предназначени да придружават древните египтяни в отвъдния живот.

Те са служели като символ на прераждането на живота и са осигурявали на онези, които са преминали във вечността, „нещо за хапване по време на пътуването им до небесното поле от тръстика“.

