Най-опасният път в света се превърна в туристическа атракция

Най-опасният път в света, по който допреди години загиваха повече от 100 човека всеки месец, днес е нашумяла туристическа атракция.

Става дума за известното автомобилно шосе Камино Лос Юнгас (Camino de las Yungas) в Боливия, свръзващ два гарада.

Пътят започва от високопланински проход на 4650 метра надморска височина и се спуска рязко до град Коройко на около 1200 метра. Ширината му е около 3,2 м, а дължината -над 50 км, припомня ВВС.

Той е известен още като „Пътят на смъртта“ (El Camino de la Muerte) и е обявен за най-опасния път в света от Междуамериканската банка за развитие.

Появява се преди 90 години, когато боливийската армия пленява няколко хиляди парагвайски войници и ги праща да проправят път в непроходим планински район. Много от тях умират, работейки при непосилни условия.

Това е едно от най-дългите непрекъснати спускания в света, при който има над 3500 метра вертикален спад, като от едната страна е издигащата се скала, а от другата – директна пропаст, достигаща на места до 600 метра дълбочина, без никакви мантинели, често с гъста мъгла и прах от камъни, двупосочен, натоварен предимно с камиони. Само една малка грешка при разминаване означава за шофьорите падане в бездната.

Поради огромния риск, това е единственото място в Боливия, където се кара в лявата лента. Правилото е въведено, за да може шофьорът, спускащ се надолу, да седи максимално близо до левия си прозорец и да вижда точно къде свършва ръбът на гумата му над пропастта.

Днес кошмарът е само сън, защото правителството на Боливия завърши нов, модерен и безопасен алтернативен маршрут с две ленти и мантинели.

Пътят на смъртта“ се превърна в огромна туристическа атракция, като всяка година над 25 000 търсачи на силни усещания се спускат с планински велосипеди. Въпреки това, редовно има смъртни случаи и сред невнимателните колоездачи.

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