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О, Шипка....

О, Шипка....

Намаляват с 300 м върха за основата на монумента, изваждали с лостове блоковете доломит Свалили лъва от върха на паметника, за да не плаши съседите...

02 март | 23:30
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