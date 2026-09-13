Най-опасният път в света се превърна в туристическа атракция
Наричан е пътят на смъртта, широк е три метра, като от едната страна е скала, а от другата – огромна пропаст
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Наричан е пътят на смъртта, широк е три метра, като от едната страна е скала, а от другата – огромна пропаст
Ето с колко жители са те
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