Милионерите отказаха диамантите, купуват метеорити и динозаври

Те броят 5000 долара за стара пожарна кола, но никога няма да дадат толкова за ново сако

Пикасо вече е история. За хедж фонд мениджърите, технологичните магнати и холивудските звезди, притежаването на тиранозавър или стегозавър в имението се превръща във върховен символ на статус, изместващ картините на стари майстори. Новите милиардери и милионери не приличат на старите. Те не влизат в бутиците на "Ермес" с жеста, който казва "покажете ми най-скъпото". Богатството им идва от друг свят - свят на кодове, ракети, IPO‑та и изкуствен интелект. И техните желания са различни: не статус, а смисъл, не показност, а свобода.

Метеорити вместо диаманти

Чип, бивш специалист по данни в SpaceX, е пример за новия вкус на богатството. След като акциите му достигат 3,5 милиона долара, той не купува луксозни дрехи, новото богатство му дава свобода да купува неща, които сам определя като несериозни. Купува метеорити за 10 000 долара - парчета от космоса, които за него имат по-голяма стойност от всяка златна закопчалка. После взел стар пожарен автомобил за 5000 долара, просто заради радостта на тригодишното си дете. Петдесетгодишният почитател на космоса все още не е решил какво да прави с автомобила. Една от идеите му е да го превърне в атракция за рождения ден на детето му. А когато поглежда към часовници, не избира диаманти. Избира TAG Heuer Carrera Calibre 1887 SpaceX Chronograph – часовник, вдъхновен от мисията на Джон Глен през 1962 г. Това е новият лукс: предмети, които носят история, не лого. Луксозните дрехи обаче не са сред приоритетите му. Последното яке, което е купил, е от магазина за употребявани стоки Goodwill.

"От години нося тениски и къси панталони. Така се чувствам удобно и не виждам причина това да се промени", казва той пред Reuters.

Динозаврите заместиха класическото изкуство

Когато милиардерът Кен Грифин купи стегозавъра "Апекс" за 44,6 милиона долара през 2024 година, това беше рекорд, за който всички смятаха, че няма как да бъде надминат. Но наскоро проведеният аукцион в Ню Йорк доказа обратното. Един от най-впечатляващите фосили в света, наречен "Гъс", се продаде за над 50 милиона долара на търг на "Сотбис", след ожесточено 10-минутно наддаване между седем участници. Експонатът е един от най-пълните известни скелети на тиранозавър рекс в света, включва 183 вкаменени кости и е открит през 2021 година в ранчо за добитък в щата Южна Дакота, откъдето идва и името му, в чест на собственика на имота. Динозавърът е живял преди около 72 до 66 милиона години, период с топъл климат и обширни крайбрежни равнини, често заливани от водата. Скелетът е с дължина около 11,5 метра и височина от около 3,8 метра, което го нарежда сред най-големите известни екземпляри на тиранозавър рекс. Запазени са между 61 и 63 процента от оригиналния скелет, включително череп с широко отворена челюст, пълна със здрави зъби, два добре запазени крака и рядко срещани кости, сред които фуркула.

"Гъс не е само изключителна находка, но и екземпляр, който е бил разкопан, документиран, подготвен и обгрижван с истинско съвършенство", заяви Касандра Хатън, ръководител на отдела за наука и естествена история в "Сотбис". Тя коментира и по-широкия феномен около продажбата на подобни фосили: "Съединените щати са единствената държава в света, където подобни фосили се считат за частна собственост. Ако притежавате земята, притежавате и фосила и имате право да го продадете. Ако искате да притежавате динозавър, това е единственото място, откъдето можете да го купите."

Спортни отбори вместо лимитирани издания

Зак Кас, стратег в областта на изкуствения интелект, който до 2023 година е ръководил звеното на OpenAI за излизане на пазара и притежава неразкрит дял в SpaceX, използва част от печалбата си, за да купи професионален волейболен отбор. Изборът не е случаен. Самият той е играл волейбол в гимназията и университета.

"Буквално взех печалбата си от OpenAI и купих професионален спортен отбор", разказва той.

Смарт часовник вместо Rolex

Робърт, бивш инженер в SpaceX с акции на стойност около 4 милиона долара, наскоро купи нови часовници Apple Watch за себе си и съпругата си, тъй като двамата искат да обърнат повече внимание на физическата си форма. След планиран круиз около Аляска семейството възнамерява да инвестира отново по-голямата част от новото си богатство.

Числата зад промяната

Около 440 000 американци са станали милионери само за година, благодарение на ръста на фондовия пазар и листванията на компании за изкуствен интелект. Световният пазар на лични луксозни стоки е бил оценен на 358 милиарда евро, около 406 милиарда долара, през 2025 година, показва проучване на Bain & Company. Пазарът се свива вече втора поредна година. Новозабогателите харчат приблизително една трета по-малко за елегантни дрехи и кожени изделия, в сравнение с хората, чието богатство е натрупвано през поколения, това посочва Филипо Бианки, който ръководи глобалния екип за луксозни стоки в Boston Consulting Group. Вместо това сред основните им приоритети са активи с по-дълготрайна стойност като недвижими имоти, яхти и автомобили.

"Тази индустрия все повече се конкурира с други сектори и с други възможности за разходи и покупки", коментира пред Reuters Федерика Левато, партньор в консултантската компания Bain & Company.

Модните къщи следят внимателно

Луксозните марки се надяват технологичните милионери да помогнат на сектора в момент на продължаваща слабост на китайския пазар и несигурност сред потребителите в световен мащаб. Северна Америка остава сред най-бързо растящите региони за групи като LVMH, Richemont и Hermès, както и за притежаваната от Kering марка Gucci, през тримесечието до 31 март. Главният изпълнителен директор на Richemont Никола Бос заяви през май, че високото равнище на потребителско доверие в САЩ се е отразило в силни продажби. Разпознаваемите марки все пак запазват предимство. Според стилиста Мери Гонсалвес Кини, която работи с технологични ръководители в Калифорния, логата на Chanel и Hermès остават достатъчно престижни, за да бъдат носени от заможни клиенти.

Класическите швейцарски часовници също устояват на промяната. Rolex, Cartier и Patek Philippe продължават да привличат купувачи, защото стойността им расте. Защото не се носи смарт часовник със смокинг. Но дори тук мотивът е различен: не престиж, а капитал. САЩ са били основният пазар за швейцарските часовници през 2025 година, като на страната се падат 17% от световния износ, показват данни на Федерацията на швейцарската часовникарска индустрия. Това въпреки сериозните сътресения, предизвикани от вносните мита.

Свобода да купиш нещо странно

Новите милионери са хора, които не се страхуват да купят пожарна кола, но не биха дали 5000 долара за сако. Те предпочитат метеорит пред диамант, приключение пред чанта, здраве пред лого. Богатството им не е витрина – то е свобода. Свобода да купиш нещо, което те кара да се усмихнеш. И може би точно това е най‑голямата промяна: луксът вече не е въпрос на показност, а на избор. На вкус. На история. На живот, който не се измерва в брандове, а в моменти.