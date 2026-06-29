Кейт изкачи трите най-високи върха на Великобритания

Принцесата на Уелс Катрин – съпруга на британския престолонаследник принц Уилям, е изкачила за 24 часа трите най-високи върха на Великобритания, за да насочи вниманието към важността на „холистичния“ подход към грижите в борбата срещу рака и за набиране на средства за благотворителна организация, предадоха Ройтерс и АФП.

От януари 2025 г. Катрин е в ремисия от рак, за чието наличие разкри през март 2024 г.

В публикация в Инстаграм принцесата на Уелс съобщи, че е преодоляла „Националното предизвикателство на трите върха“ в подкрепа на благотворителната организация „Роял Марсдън“ (Royal Marsden Cancer Charity) за подпомагане на болни от рак към болницата, в която самата тя се е лекувала.

„Преодолях „Националното предизвикателство на трите върха“ не само като физическо усилие, но и като възможност да изследвам живота отвъд диагнозата и да дам нещо в замяна“, написа принцеса Катрин.

Публикацията ѝ е придружена от снимка, на която тя позира на фона на скалист пейзаж с екипировка за планински туризъм.

Катрин казва още, че се надява това да допринесе „за промяна на достъпа до холистични грижи – и разбирането за тях, с цел да се подпомогне възстановяването и излекуването на пациентите в цяла Великобритания“.

Трите върха, включени в предизвикателството, са 1345-метровият Бен Невис в Шотландия, Скафъл Пайк, който се издига на 978 метра в Англия, и Сноудън с височина 1085 метра в Уелс.

Откакто беше оповестено, че ракът ѝ е в ремисия, принцесата на Уелс Катрин постепенно възобнови публичните си ангажименти. През май тя беше на двудневно посещение в Италия, по време на което беше посрещната с ентусиазъм.

Видът на рака, с който е била диагностицирана принцесата, така и не беше разкрит.

В началото на годината Катрин говори за „лечебната“ сила на природата във видео, излъчено по повод 44-тия ѝ рожден ден.

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