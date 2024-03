Кейт и Уилям се завърнаха! Отпразнуваха 8 март

Принцесата на Уелс нямаше как да не отпразнува Международния ден на жената. По този повод в официалните профили на нея и принца на Уелс бяха публикувани поредица от снимки, които само дадоха нов тласък на слуховете, че състоянието й след операцията не е добро.

Кейт, която се възстановява от операция през януари, може да се види на снимки с редица вдъхновяващи жени, но интересното е, че всички те са стари кадри, направени преди влизането ѝ в болница. Както беше обявено по-рано, няма да видим принцесата на публично място до след Великден.

Това обаче е първият път от 31 декември миналата година, когато снимки на принцесата се споделят от официални канали. След това официалните канали на кралската двойка публикуваха снимки от събития, на които тя и Уилям присъстваха миналия декември.

Сред снимките, които Кейт сподели сега, е срещата ѝ със Сара Голдсън, която е треньор на момчета и момичета за Уимбълдън. Има и нейно видео с Бианка Сакол, съосновател на Sebby's Corner Baby Bank, която я посети през ноември, и друго с д-р Габи Айда, главен изпълнителен директор на детската болница Evelina в Лондон.

Има и снимка на Кейт и Уилям, разговарящи с професор Уза Иуоби, основател на Race Council Cymru, когото срещнаха по време на пътуване до Кардиф през октомври.

"Честит Международен ден на жената!" Ние празнуваме въздействието на невероятните жени днес и всеки ден. Това са само част от брилянтните жени, които ни вдъхновиха през последните 12 месеца“, гласи статусът към снимките.

Sarah Goldson has directed the @Wimbledon Ball Boy and Girl training since the 2012 Championships. The training helps develop life skills among young people, with 280 BBGs selected from local schools. pic.twitter.com/xilbeNlMgq