Измъкнаха победа под носа на Филип Буков в "Аз обичам България“

Напрегната битка, много смях и един необичаен ритуал, който промени хода на играта. На това станаха свидетели зрителите в последния епизод на „Аз обичам България“, който беше тази вечер.

Отборът на Филип Буков, заедно с адвокат Искра Онцова и журналиста Георги Тошев, се изправи срещу капитан Стоян Дойчев, актрисата Силвия Петкова и композитора Дани Милев. Началото беше равностойно, но в играта „Рожден ден“ лошият късмет отново застигна Стоян и противниковият отбор успя да спечели всички точки.

Водещата Алекс Сърчаджиева реши да помогне и предложи на Дойчев да направят ритуал, за да изчистят каръка на отбора. Силвия веднага предложи това да бъде тракийски ритуал и всички дружно скочиха да изтанцуват ръченица.

След това наистина късметът се усмихна на отбора на Дойчев. В музикалната игра с емоджитата момиче от публиката не само позна името на песента, но и разчете целия текст – момент, който предизвика бурни аплодисменти и най-важното – точки за отбора.

В края на играта напрежението достигна връхна точка. Дани Милев завъртя колелото на късмета и донесе 50 точки на своя отбор, а след него Силвия уцели минус 20 точки, но това не промени ситуацията. След много смях, емоции и непредвидени обрати, Стоян Дойчев успя да премахне лошия си късмет над отбора си и да грабне голямата победа под носа на Филип Буков!

