Хороскоп: Телецът печели приятели, лъвът се учи на общуване

ОВЕН

Днес ще почувствате прилив на сила и вдъхновение и може да се заемете с по-важни и значими неща. Проницателността и добрата интуиция ще ви подскажат правилния път в спорни ситуации. Много от вас ще получат шанс да се свържат отново с човек, с когото са имали близки отношения.

ТЕЛЕЦ

Денят ще е благоприятен за неформално общуване. Ще успеете да спечелите дори хора, с които сте имали немалко конфликти. Някои от тях ще променят коренно отношението си към вас и ще ви станат надеждни съюзници. Пазете се от импулсивно харчене на пари, за което скоро ще съжалявате.

БЛИЗНАЦИ

Днес ще е малко вероятно да успеете да постигнете забележими успехи, но текущите задачи няма да ви създадат затруднения. Взаимодействието с околните ще бъде ползотворно и ще успеете да разберете някои въпроси, които ви затрудняват. Покана ще ви развълнува и ще ви донесе много емоции.

РАК

Днес ще сте емоционално нестабилни и настроението ви често ще се променя, което ще ви попречи да се съсредоточите върху важните неща. Опитайте се да запазите спокойствие и да избягвате конфликтни ситуации. Добре ще е да се заемете с решаването на някои финансови въпроси, които отлагате от доста време.

ЛЪВ

Ако е възможно, днес отложете важните задачи. Денят няма да се подходящ за сериозни дейности. Възможно е да възникнат трудности, с които няма да можете да се справите веднага. С комуникацията няма да имате проблеми, ако сте толерантни към слабостите на хората около вас.

ДЕВА

Добре ще е да започнете деня с обсъждането на въпроси, които засягат хората около вас. Намирането на компромисно решение ще бъде по-лесно от очакваното, ако разговорите са откровени. Ако някой ви помоли за помощ, не отказвайте. Това няма да ви натовари, но ще имате още един верен съюзник.

ВЕЗНИ

Добър ден за комуникация. Чувствайте се свободни да давате предложения за подобряване на работния процес. Вашите идеи ще бъдат оценени и голяма част от тях може да започнат да се реализират веднага. Вечерта ще е добре да релаксирате в компанията на близки приятели.

СКОРПИОН

Бъдете търпеливи днес. Денят ще е благоприятен за решаване на по-сериозни въпроси. Бързо и лесно да разбирате дори непозната материя и ще намирате правилния начин за справяне с проблемите. Близки хора с готовност ще подкрепят вашите идеи и предложения.

СТРЕЛЕЦ

Денят ще бъде успешен в делово отношение. Сключените днес сделки и подписаните договори ще носят добри печалби дълго време. Добре ще защитите позициите си и ще се сдобиете с нови съюзници. Вечерта ще е добре да избягвате шумни места и да отделите повече време за почивка и размисъл.

КОЗИРОГ

Доста често днес ще се налага да обяснявате нещата по няколко пъти и това ще изостри обстановката около вас. Не бива да се стремите на всяка цена да вземете надмощие във всеки спор. Понякога, за да запазите мира, ще трябва да правите отстъпки. Добре ще е вечерта да посветите на приятели или любим човек.

ВОДОЛЕЙ

Денят ще е подходящ за преговори, обсъждане на важни въпроси и неформално общуване. Ще имате възможност да се запознаете с хора, които скоро ще се окажат полезни за вас. Има вероятност да получите дългоочаквани добри новини, което ще е повод за домашно празненство.

РИБИ

Денят ще започне доста емоционално. Бързо ще трябва да се справите с неочакван проблем и това малко ще ви изнерви. Ако се концентрирате и не обръщате внимание на околните, ще го отстраните без много усилия. Това няма да остане незабелязано и скоро може да получите добро предложение.

Източник: Марица

