Хороскоп: Скорпионът с нови запознанства, козирогът е непредвидим

Овен

Ограничете контактите с хора, които не познавате! Пазете се от измамници! С досадниците, които се опитват да ви натрапят своите разбирания за света, не си струва да спорите. Отменете ги с безразличие, а от любимия може да очаквате предложение, на което няма да може да откажете.

Телец

Съществува опасност да изразходите енергията си напразно и да не постигнете нищо. Не прахосвайте пари на вятъра! Не се хвалете и не преувеличавайте, защото ще се срамувате от думите си! Препоръчителни са масажите, козметични операции и лечението с Рейки.

Близнаци

Заемете се с делата, които сте отлагали, но не търсете помощ, защото днес е по-добре да сте единак! Не е време и за старт на нови проекти. Правете компромиси, за да избегнете конфликтите с близките си! Уязвими са очите. Пазете ги!

Рак

Постиженията както в службата, така и в личен аспект, може да ги извоювате трудно, но пък ще има с какво да се гордеете. Сега е по-добре да не мислите за печалбата. Ако изчислявате какво сте вложили, а какво очаквате, ще бъдете разочаровани. Предстои ви вълнуваща среща, забавлявайте се!

Лъв

Ролята на помирител не ви отива, но агресията расте и ако колегите ви решат да се избият, най-доброто, което можете да направите, е да туширате напрежението, като ги накарате да си говорят. Напомнете им, че не са в офиса, за да се харесват, а за да работят! Пречистете дома си с тамян!

Дева

По-добре да не влагате много усилия днес. Не вземайте прибързани решения и не се захващайте с важни неща, защото ще ви донесат само загуби! През този ден не бива да се вадят зъби.

Везни

Ако заемете днес пари на заем, късметът ще ви обърне гръб. Не поемайте излишни рискове! Успехът ще е гарантиран, ако можете правилно да оцените ситуацията. Може да стартирате нов бизнес, но само, ако чувствате, че това е вашето призвание. Обърнете внимание на своето здраве! Уязвими са ставите и бъбреците.

Скорпион

Ще разширите контактите си и ще подобрите репутацията си, ако вместо да се оплаквате, запретнете ръкави и покажете, че може да ви се има доверие. Не се препоръчва физическото натоварване.

Стрелец

Спомнете си думите на Учителя Петър Дънов за малките неща, които спъват човека, но от тях зависи щастието ни! Занимавайки се с велики дела, не пренебрегвайте малките, за да не бъдете разочаровани! Обърнете внимание на знаците на съдбата! Бъдете щедри към хората в беда!

Козирог

Днес сте непредвидими. Приличате на махалото, което се движи между крайностите. Възможно е да получите дори неприлично предложение, но как ще отговорите, зависи от настроението ви. Затова не се изненадвайте, ако любимият човек ви ревнува!

Водолей

Оптимизмът и увереността ще ви помогнат да намерите съмишленици за каузата, с която сте се захванали. Ако препятствията пред вас се окажат непреодолими, си дайте почивка и със свежи сили се измъкнете от „лабиринта“! Избягвайте конфликтите, защото победителят няма да сте вие!

Риби

Съдбата е щедра към вас днес. Мнението ви ще се цени. Не се колебайте дали да споделяте това, което ви вълнува! На чара ви трудно може да се устои, но внимавайте с кого флиртувате!

Източник: Флагман

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com