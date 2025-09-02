Хороскоп: Късметът се усмихва на Овена, вратите се отварят за Лъва

Овен

Съдбата обича смелите, а късметът ви се усмихва, когато най-малко очаквате и пред вас се откриват големи възможности. Може да се възползвате и да спечелите. Препоръчва се да си правите масажи и козметични операции. Благоприятен е денят и за лечебни процедури.

Телец

За да има мир у дома, разпределете си ролите така, че да няма недоволни! Правете компромиси, ако се налага! Вместо да дълбаете в спомени и да отваряте стари рани, кажете на партньора си това, което иска да чуе и любовта може като птицата Феникс да възкръсне от пепелта!

Близнаци

Налага се да положите много усилия, за да си реализирате идеите. Може да възникне желание да се похвалите. Ако обаче дръзнете да преувеличите постиженията си, ще дойде време, когато ще се срамувате. Добре е да носите содалит. Този тъмносин минерал развива интуицията.

Рак

Съдбата ви дава шанс се справите с проблемите, които доскоро са ви се стрували нерешими. Може да преосмислите това, което ви се случва и спокойни сега да погледнете всичко от по-различна гледна точка. Препоръчва се постене и въздържание дори от ласки.

Лъв

Това е денят, в който вратите пред вас се отварят, но изборът през коя да минете, навярно няма да е лесен. Може да се обясните или да ви се обяснят в любов, да срещнете бивш любовник или да намерете нов работодател... Вариантите са много, но трябва да изберете един.

Дева

Интуицията ви е особено изострена, а уменията за телепатични контакти се засилват. Има обаче риск да се изпокарате със своите близки или с роднини. Сега те са склонни да бърборят, да сплетничат. Внимавайте с хората, които не познавате, защото може да бъдете измамен!

Везни

Ако планирате големи покупки, не отлагайте! Денят е добър и за срещи, за обсъждане на идеи и бизнес планове. Възможно е да се запознаете с веселяци, може и да се влюбите, но тази връзка вероятно ще е кармична. Заедно трябва да си научите уроците на живота.

Скорпион

Този ден е най-добре да го прекарате в забавления. Не се захващайте с важни дела, защото едва ли ще може да ги реализирате! Вероятно само ще си изхабите енергията и времето напразно. Вероятни са обаждания и покани от чужбина. Възможни са болки в гърлото.

Стрелец

Предстои ви сериозен разговор с гаджето. Искреността няма да ви навреди. Може да разтопите „ледовете“ между вас, само ако и двамата сте готови да се освободите от товара на миналото. Избягвайте дима и задимените помещения! Сънищата се сбъдват.

Козирог

Ролята на учител сега не ви подхожда. Близките ви не искат да бъдат поучавани, а имат нужда от почивка. Възможни са проблеми в общуването. Семейните да внимават с децата си! Вместо да се опитвате да им натрапите своето мнение, е по-добре да се постараете да ги разберете.

Водолей

Ясно се очертават възможностите за реализиране на планирани цели. Не се препоръчват обаче физически натоварвания. Вслушайте се в съветите на своите родители! Прекарайте повече време с тях! Въздържайте се от пазаруване, възможни са финансови проблеми.

Риби

Денят е подходящ за всяко начинание, но най-много за обучение. Ако някой се нуждае от вашата помощ, първо разберете какво трябва да направите, за да не му наредите повече или да не изпаднете в неудобно положение! Сега е подходящо време за срещи, пътувания и забавления.

